Projeto cultural criado em Lagoa Vermelha leva cinema gratuito para 20 cidades do Rio Grande do Sul

Sessões se iniciam na próxima terça-feira (15) em Lagoa Vermelha.

Com o objetivo de levar cultura para espaços onde o cinema ainda não chegou, Rodrigo Cardoso e Mayara Fernandes decidiram criar a Kombicine e levar cinema gratuito para 20 cidades do Rio Grande do Sul. A primeira parada acontecerá na terça-feira (15) em Lagoa Vermelha, terra natal dos autores do projeto.

A programação começa ainda durante o dia, com sessões exclusivas para estudantes da rede municipal e estadual, e segue no turno da noite, quando o público poderá assistir gratuitamente aos filmes a partir das 19h30min. O encontro está marcado para acontecer na Sociedade Esportiva e Recreativa Lagoense.

A lista de filmes do projeto conta com mais de dez obras cinematográficas de drama, comédia, aventura e crítica social (confira abaixo a lista completa). A seleção foi feita com o objetivo de priorizar produções independentes e do Estado, dando oportunidade de divulgação para cineastas locais e histórias com identidade regional.

— O cinema é uma ferramenta de transformação. A gente quer que as pessoas se reconheçam nas histórias e sintam que a cultura também pertence a elas — explica Rodrigo, um dos idealizadores do projeto.

A Kombicine conta com uma tela de 200 polegadas, som de alta qualidade e estrutura para que o público possa curtir o momento cultural confortavelmente. O projeto também servirá pipoca gratuita para as crianças e possui recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. As sessões também serão levadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A iniciativa foi viabilizada através de recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), financiada pelo programa Pró-Cultura RS e a apoiada pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Lagoa Vermelha.

Ao todo, serão distribuídos gratuitamente 10 mil ingressos financiados com recursos públicos. Além de Lagoa Vermelha, o projeto ainda deve passar por outras 18 cidades da região e duas no litoral que não possuem cinemas em funcionamento.

— O Kombicine é, antes de tudo, uma ação de afeto. É sobre encontrar novas formas de chegar até as pessoas, de fazer o cinema sair do lugar comum e ocupar outros espaços — afirma Mayara.

Confira a lista de filmes que serão exibidos na Kombicine

A Última Reunião Dançante

Mundo de Wander

A Fábula da Corrupção

Vovô Tonico

Railander

Ladrões de Relíquias

Sigma

Kick Boxing – Lutando para Sobreviver

A Última Janela

Florêncio Guerra e Seu Cavalo

O Bochincho

Agenda: