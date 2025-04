Programação do Dia Mundial da Criatividade reúne pessoas de diferentes idades em Passo Fundo

A programação do World Creativity Day, ou Dia Mundial da Criatividade, começou na segunda-feira (21) e segue até a quarta (23) em Passo Fundo, no norte do Estado. O calendário de atividades faz parte de um festival internacional que acontece em diferentes cidades ao redor do mundo.

As atrações gratuitas vão desde oficinas de programação e robótica a aulas de ioga e torneios de jogos digitais. As ações acontecem em diferentes espaços da cidade: Passo Fundo Shopping, Gare Estação Gastronômica, Prisma Espaço Geek, Universidade de Passo Fundo e Hub Aliança.

Na tarde desta terça-feira (22), alunos entre 3 e 5 anos da Escola de Educação Infantil Ciranda Cirandinha do município participaram da atividade "Aventura — A Fantástica Fábrica de História", no Prisma Espaço Geek, onde puderam ouvir diferentes histórias contadas pelos organizadores do evento e desenvolver a imaginação através da criação de um crachá de identificação próprio.

Para a coordenadora da escola, Alessandra Ariotti, deixar as crianças livres em suas criações é uma forma de incentivar o protagonismo dos pequenos diante da criatividade.

— O nosso objetivo, enquanto escola, é criar crianças pensantes. É importante que eles entendam a participação deles nos processos. Dificilmente damos para eles atividades prontas e isso traz eles para um mundo mais criativo — afirma Alessandra.

No local, inscritos também puderam participar de um workshop de grafite com o artista Gabriel França de Moura. Para ele, a arte de rua é capaz de expressar o que as pessoas pensam sobre o mundo através de desenhos, letras ou símbolos.

— É uma arte para a pessoa se encontrar. A gente sempre busca trazer vida para espaços públicos e privados, para que as pessoas tenham essa fuga da realidade, daquele cinza padrão que está sempre nos lugares — disse.

A atividade reuniu pessoas de diferentes idades. Entre o grupo de oito inscritos estava a artista plástica Elizabeth Maria Liersch, 65 anos. Ela conta que trabalhou duas vezes com tinta spray em pinturas e hoje aproveitou para tirar algumas dúvidas com Gabriel.

— Decidi vir participar, encarar, morrendo de vergonha. Mas tem gente bem nova participando também. O Gabriel me explicou algumas coisas sobre a tinta spray que estou usando. Também aprendi a diferença entre pichação e grafite. Muito bom — disse.

As atrações seguem na quarta-feira (23) (confira abaixo as opções e locais de realização). Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento clicando neste link.

Programação do último dia do World Creativity Day

Gare Estação Gastronômica

Desenho contemplativo: às 19h

às 19h Connected - a discotecagem que você participa: às 19h

Prisma Espaço Geek

Torneio de jogos digitais : às 9h

: às 9h Oficina de chiptune: às 13h

às 13h A fantástica fábrica de histórias - sessão 2 : às 15h

: às 15h Aventuras do Prisma - sessão 2 : às 16h30min

: às 16h30min Moda circular e costura criativa: às 19h

Universidade de Passo Fundo

Lançamento do Passo Criativo – Centro Regional de Criatividade: às 9h

às 9h Aula de ioga: às 15h30min

às 15h30min Oficina de rugby: às 15h30min

às 15h30min Vivências do fazer pictórico com as tintas naturais: às 19h

Hub Aliança