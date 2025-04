Com programação cultural gratuita, Aldeia Sesc movimenta Passo Fundo em abril

Teatro, dança, música e literatura fazem parte das atrações da edição de 2025, que tem a temática “Território e Saberes: Lugares de Memórias”. Entres os espetáculos confirmados estão “ Pó de Estrela ” do Teatro Depois da Chuva e “ Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes ” do Grupo Timbre de Galo e Cia da Cidade, além da apresentação da orquestra uruguaia La Ventolera .

Os ingressos podem ser retirados online no site do Sesc, no local dos espetáculos uma hora antes de seu início, ou na sede do Sesc Passo Fundo – Avenida Brasil, 30. Para mais informações o público pode entrar em contato pelo (54) 3313-4318 ou através do WhatsApp (54) 3311-9973.