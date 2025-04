Com mais de 100 voluntários, encenação da Paixão de Cristo deve lotar a Paróquia São Cristóvão nesta Sexta-Feira Santa 

A tradicional encenação da Paixão de Cristo em Passo Fundo , no norte do Estado, deve lotar a Paróquia São Cristóvão nesta Sexta-Feira Santa (18). Por lá, 100 voluntários se dedicam a retratar a história há pelo menos duas décadas.

— É a data que mais reunimos fiéis na igreja . E se torna ainda mais atraente quando a gente acrescenta isso a uma encenação, algo que aconteceu com Jesus Cristo. Acho que o povo se identifica com seu próprio sofrimento e as próprias dificuldades .

Um palco será montado em frente ao altar da Igreja, onde todas as cenas serão retratadas. Os atores apresentarão as principais passagens da Paixão de Cristo , como a traição de Judas , o sofrimento de Maria , a crucificação e morte de Jesus , até a descrição de sua ressurreição .

— Na hora que coloco a roupa e o público me vê, a emoção vem mesmo. Eu sempre penso antes de entrar para fazer o papel do Cristo, que ele me use. Assim, quando o público olhar para minha face, enxergará Jesus Cristo em mim.