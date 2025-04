Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 7 de maio

"Thunderbolts*" é a grande estreia da semana nos cinemas de Passo Fundo. Marvel / Divulgação

Chega aos cinemas de Passo Fundo o aguardado Thunderbolts*, nova aventura do Universo Cinematográfico da Marvel. Na trama, uma equipe de anti-heróis é recrutada para uma missão perigosa: Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker formam o grupo.

Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 7 de maio.

Amor Bandido

Um corretor de imóveis aparentemente bem-educado guarda um segredo obscuro. Ao receber um envelope de sua ex-parceira de crime, ele se vê em uma situação bastante inusitada e repleta de assassinatos, violência e escolhas improváveis. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 15h15min ( de quinta-feira a domingo) e às 17h15min (todos os dias)

Thunderbolts*

Em Thunderbolts, Yelena Belova faz parte de uma equipe composta por ex-supervilões redimidos, prontos para agir em nome de causas controversas. Thunderbolts traz uma nova abordagem ao explorar personagens desajustados e suas lutas internas, enquanto enfrentam desafios de alto risco para o governo, misturando ação, humor e dilemas morais. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 14h10min, às 16h10min, às 18h50min e às 21h30min (todos os dias)

: às 14h10min, às 16h10min, às 18h50min e às 21h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h15min e às 15h (de quinta-feira a domingo), às 16h30min, às 17h30min, às 19h, às 20h e às 21h30min (todos os dias)

O Contador 2

De volta à ação, Christian Wolff é recrutado pela agente do tesouro americano Marybeth Medina para resolver mais um caso perigoso após seu ex-chefe ser assassinado. Para solucionar o mistério dessa morte, Wolff pede a ajuda de seu irmão distante Brax e novamente usa seu brilhantismo e seus métodos ilegais para entender esse quebra-cabeça enigmático. Quanto mais próximo os três estão da verdade, mais ameaças surgem, com um grupo de matadores profissionais e altamente letais fazendo de tudo para impedi-los. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 21h10min (todos os dias)

: às 21h10min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 19h15min e às 21h45min (todos os dias)

Until Dawn: Noite de Terror

Um ano após o misterioso desaparecimento da irmã, Clover e seus amigos partem para o vale remoto onde o fato aconteceu em busca de respostas. Ao explorarem um centro de visitantes abandonado, eles acabam sendo caçados por um assassino mascarado e mortos brutalmente um a um... apenas para acordarem e se encontrarem novamente no começo do mesmo dia. Presos no vale, eles são forçados a reviverem a mesma noite, com a única mudança sendo a ameaça assassina, cada vez mais assustadora que a última. A maneira de escaparem é se sobreviverem até o amanhecer. A classificação é 18 anos.

Passo Fundo Shopping: às 19h15min e às 21h15min (todos os dias)

Looney Tunes O Filme: O Dia Que A Terra Explodiu

Gaguinho e Patolino tornam-se heróis inesperados quando descobrem uma trama secreta de controle mental alienígena numa fábrica de chicletes. Contra todas as probabilidades, os dois estão determinados a salvar a sua cidade, e o mundo, se não enlouquecerem um ao outro na tentativa. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 17h (todos os dias)

Pecadores

Irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder, Smoke e Stack terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 20h30min (de quinta-feira a domingo) e às 20h (de segunda a quarta-feira)

O Rei dos Reis

Um pai compartilha com seu filho a maior história de todos os tempos. O que começa como uma simples narrativa para dormir se torna uma jornada transformadora, onde, guiado por uma imaginação vívida, o menino caminha ao lado de Jesus. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 14h30min (de quinta-feira a domingo)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 14h, às 16h50min e às 19h (todos os dias)

: às 14h, às 16h50min e às 19h (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h, às 16h e às 18h (de quinta-feira a domingo), às 15h30min e às 17h45min (de segunda a quarta-feira)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)