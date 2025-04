Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 30 de abril

Quase uma década depois, Ben Affleck volta a interpretar Christian Wolff em "O Contador 2". warner / Divulgação

No longa de ação O Contador 2, o ator Ben Affleck volta a viver um agente recrutrado pelo governo dos EUA para investigar um crime. Desta vez acompanhado por Jon Bernthal no novo capítulo da franquia.

As estreias da semana nos cinemas de Passo Fundo incluem ainda o terror Until Dawn: Noite de Terror e mais uma animação dos personagens de Looney Tunes: desta vez Gaguinho e Patolino tentam impedir o fim do mundo.

E na próxima quarta-feira acontece ainda a pré-estreia de Thunderbolts, nova aventura de heróis da Marvel. Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 30 de abril.

O Contador 2

De volta à ação, Christian Wolff é recrutado pela agente do tesouro americano Marybeth Medina para resolver mais um caso perigoso após seu ex-chefe ser assassinado. Para solucionar o mistério dessa morte, Wolff pede a ajuda de seu irmão distante Brax e novamente usa seu brilhantismo e seus métodos ilegais para entender esse quebra-cabeça enigmático. Quanto mais próximo os três estão da verdade, mais ameaças surgem, com um grupo de matadores profissionais e altamente letais fazendo de tudo para impedi-los. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 18h40min (todos os dias)

: às 18h40min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h (sábado e domingo), às 16h30min, às 19h e às 21h30min (todos os dias)

Until Dawn: Noite de Terror

Um ano após o misterioso desaparecimento da irmã, Clover e seus amigos partem para o vale remoto onde o fato aconteceu em busca de respostas. Ao explorarem um centro de visitantes abandonado, eles acabam sendo caçados por um assassino mascarado e mortos brutalmente um a um... apenas para acordarem e se encontrarem novamente no começo do mesmo dia. Presos no vale, eles são forçados a reviverem a mesma noite, com a única mudança sendo a ameaça assassina, cada vez mais assustadora que a última. A maneira de escaparem é se sobreviverem até o amanhecer. A classificação é 18 anos.

Passo Fundo Shopping: às 19h15min e às 21h15min (exceto fim de semana), às 17h30min, às 19h30min e às 21h30min (sábado e domingo)

Looney Tunes O Filme: O Dia Que A Terra Explodiu

Gaguinho e Patolino tornam-se heróis inesperados quando descobrem uma trama secreta de controle mental alienígena numa fábrica de chicletes. Contra todas as probabilidades, os dois estão determinados a salvar a sua cidade, e o mundo, se não enlouquecerem um ao outro na tentativa. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 16h e às 18h (exceto fim de semana), às 15h e às 17h (sábado e domingo)

Thunderbolts

Em Thunderbolts, Yelena Belova faz parte de uma equipe composta por ex-supervilões redimidos, prontos para agir em nome de causas controversas. Thunderbolts traz uma nova abordagem ao explorar personagens desajustados e suas lutas internas, enquanto enfrentam desafios de alto risco para o governo, misturando ação, humor e dilemas morais. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 16h10min e às 21h (quarta-feira)

: às 16h10min e às 21h (quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 16h30min, às 19h e às 21h30min (quarta-feira)

Pecadores

Irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder, Smoke e Stack terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 21h20min (todos os dias)

: às 21h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 18h30min e às 21h (todos os dias)

Nas Terras Perdidas

Gray Alys é uma feiticeira poderosa e temida que é enviada por uma rainha para uma missão ousada. Com a ajuda do caçador Boyce, ela terá que partir para as chamadas Terras Perdidas em busca de um poder mágico, capaz de transformar um ser humano em lobisomem. O longa é uma adaptação dos livros de George R.R. Martin, mesmo autor de responsável pela aclamada Game of Thrones. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 20h15min (exceto fim de semana) e às 21h45min (sábado e domingo)

Sneaks: De Pisante Novo

Téo e Beca são um par de tênis de grife que vivem protegidos em sua caixa, até que Edson, um jovem humilde com o sonho de se tornar jogador de basquete, os ganha em um sorteio. Quando são roubados por um colecionador, o sonho de Edson é ameaçado e os tênis se separam. Determinado a reencontrar seu par, Téo se vê perdido nas ruas de Nova York, onde conhece Beto, um tênis de rua cheio de atitude. Juntos, embarcam em uma aventura repleta de surpresas, e Téo descobre que o mundo fora da caixa é muito maior e mais emocionante do que imaginava. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 15h30min (sábado e domingo) às 17h (exceto fim de semana)

The Chosen: A Última Ceia

The Chosen está de volta para a Semana Santa, a mais crucial da história humana. As mesas são viradas, amigos são traídos e líderes poderosos tramam a morte de Jesus. The Chosen: A Última Ceia é o evento imperdível na temporada de Páscoa. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 16h10min (de quinta a terça-feira)

: às 16h10min (de quinta a terça-feira) Passo Fundo Shopping: às 19h15min (sábado e domingo)

O Rei dos Reis

Um pai compartilha com seu filho a maior história de todos os tempos. O que começa como uma simples narrativa para dormir se torna uma jornada transformadora, onde, guiado por uma imaginação vívida, o menino caminha ao lado de Jesus. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 14h (de sexta a quarta-feira)

: às 14h (de sexta a quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 16h15min (todos os dias)

Operação Vingança

Após a trágica morte de sua esposa em um ataque terrorista em Londres, Charles Heller, um criptógrafo altamente capacitado da CIA, se vê frente a um dilema cruel: sua agência não está disposta a agir, afogada em prioridades internas conflitantes. Desesperado por justiça e com a dor da perda a consumi-lo, Heller toma uma decisão radical. Ele chantageia seus superiores para ser treinado como um agente de campo e, assim, poder perseguir os responsáveis pelo atentado. Acompanhado por uma jornada de vingança e auto-descobrimento, Heller se infiltra em um sombrio universo de espionagem e terrorismo internacional. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 20h (exceto fim de semana) e às 20h45min (sábado e domingo)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 14h10min, às 16h20min, às 18h30min (todos os dias) e às 20h40min (exceto quarta-feira)

: às 14h10min, às 16h20min, às 18h30min (todos os dias) e às 20h40min (exceto quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 15h30min e às 17h45min (exceto fim de semana), às 14h15min, às 16h15min e às 18h30min (sábado e domingo)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)