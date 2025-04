Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 23 de abril

Ator Michael B. Jordan interpréta irmãos gêmeos em "Pecadores", nova parceria com o diretor Ryan Coogler. Nadja Klier / Paramount Pictures

Dirigido por Ryan Coogler —mesmo realizador de Pantera Negra e Creed — e mais uma vez na parceria já consagrada com o ator Michael B. Jordan, Pecadores traz um thriller intenso com elementos sobrenaturais numa história repleta de mistérios. Essa é uma das estreias da semana nos cinemas de Passo Fundo.

Outra novidade é a animação Abá E Sua banda, em que o príncipe do Reino do Pomar precisa enfrentar um vilão para conseguir realizar o sonho de ser músico e tocar no Festival da Primavera ao lado de seus amigos.

Também entram em cartaz nas telonas a fantasia Nas Terras Perdidas e a animação Sneaks: De Pisante Novo. Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 23 de abril.

Pecadores

Irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder, Smoke e Stack terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 21h20min (todos os dias)

: às 21h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 16h30min, às 19h e às 21h30min (todos os dias)

Nas Terras Perdidas

Gray Alys é uma feiticeira poderosa e temida que é enviada por uma rainha para uma missão ousada. Com a ajuda do caçador Boyce, ela terá que partir para as chamadas Terras Perdidas em busca de um poder mágico, capaz de transformar um ser humano em lobisomem. O longa é uma adaptação dos livros de George R.R. Martin, mesmo autor de responsável pela aclamada Game of Thrones. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 17h, às 19h15min e às 21h15min (todos os dias)

Sneaks: De Pisante Novo

Téo e Beca são um par de tênis de grife que vivem protegidos em sua caixa, até que Edson, um jovem humilde com o sonho de se tornar jogador de basquete, os ganha em um sorteio. Quando são roubados por um colecionador, o sonho de Edson é ameaçado e os tênis se separam. Determinado a reencontrar seu par, Téo se vê perdido nas ruas de Nova York, onde conhece Beto, um tênis de rua cheio de atitude. Juntos, embarcam em uma aventura repleta de surpresas, e Téo descobre que o mundo fora da caixa é muito maior e mais emocionante do que imaginava. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 14h15min (sexta, sábado, domingo e segunda-feira), às 16h30min (todos os dias) às 18h30min (quinta, terça e quarta-feira)

Abá E Sua Banda

Abá é um príncipe jovem que sonha se tornar músico. Ele consegue deixar o castelo do pai e vê a chance de montar uma banda junto com seus amigos. Essa é a primeira etapa para realizar o sonho de tocar no Festival da Primavera, o maior evento do reino de Pomar, que celebra a renovação da natureza. Mas para alcançar seu objetivo, Abá precisará da ajuda de seus amigos para enfrentar Don Coco, que deseja eliminar a diversidade da região. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 15h (sexta, sábado, domingo e segunda-feira)

Operação Vingança

Após a trágica morte de sua esposa em um ataque terrorista em Londres, Charles Heller, um criptógrafo altamente capacitado da CIA, se vê frente a um dilema cruel: sua agência não está disposta a agir, afogada em prioridades internas conflitantes. Desesperado por justiça e com a dor da perda a consumi-lo, Heller toma uma decisão radical. Ele chantageia seus superiores para ser treinado como um agente de campo e, assim, poder perseguir os responsáveis pelo atentado. Acompanhado por uma jornada de vingança e auto-descobrimento, Heller se infiltra em um sombrio universo de espionagem e terrorismo internacional. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 18h50min (todos os dias)

: às 18h50min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 18h30min e às 21h30min (sexta, sábado, domingo e segunda-feira) e às 20h (quinta, terça e quarta-feira)

The Chosen: A Última Ceia

The Chosen está de volta para a Semana Santa, a mais crucial da história humana. As mesas são viradas, amigos são traídos e líderes poderosos tramam a morte de Jesus. The Chosen: A Última Ceia é o evento imperdível na temporada de Páscoa. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 16h10min (todos os dias)

: às 16h10min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 20h30min (quinta, terça e quarta-feira) e às 21h (sexta, sábado, domingo e segunda-feira)

Drop: Ameaça Anônima

O primeiro encontro de uma mãe viúva em anos toma um rumo assustador quando ela é bombardeada com mensagens ameaçadoras e anônimas em seu telefone, durante um jantar sofisticado, deixando-a questionando se seu charmoso namorado está por trás do assédio. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 18h (quinta-feira) e às 19h30min (todos os dias, exceto quinta)

O Rei dos Reis

Um pai compartilha com seu filho a maior história de todos os tempos. O que começa como uma simples narrativa para dormir se torna uma jornada transformadora, onde, guiado por uma imaginação vívida, o menino caminha ao lado de Jesus. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 14 (todos os dias)

: às 14 (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h30min e às 17h30min (sexta, sábado, domingo e segunda-feira) e às 16h (quinta, terça e quarta-feira)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 14h20min, às 16h30min, às 18h40min e às 20h50min (todos os dias)

: às 14h20min, às 16h30min, às 18h40min e às 20h50min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h30min, às 17h30min, às 19h30min e às 21h30min (quinta, terça e quarta-feira), às 14h, às 16h, às 18h e às 20h (sexta, sábado, domingo e segunda-feira)

Branca de Neve

Quando a Rainha Má manda matar sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada. O live-action da Disney reimagina a história do clássico e traz novas canções originais. A classificação é 10 anos.

Passo Fundo Shopping: às 14h30min (sexta, sábado, domingo e segunda-feira)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)