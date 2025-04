Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 16 de abril

Jonathan Roumie é Jesus de Nazaré na produção independente "The Chosen", que ganhou fãs pelo mundo. Angel Studios / Divulgação

Uma tensa mistura de ação e suspense, com o ritmo acelerado e uma narrativa imersiva que mantém o público na ponta da cadeira, estreia nos cinemas de Passo Fundo o filme Operação Vingança. O thriller de espionagem aborda a linha entre justiça e vingança.

Outra novidade nas telonas é a continuidade de The Chosen, drama histórico baseado na vida de Jesus. Entra em cartaz o capítulo sobre A Última Ceia, bem em tempo para a Páscoa.

As estreias da semana incluem ainda a animação Rei dos Reis e o suspense Drop: Ameaça Anônima. Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 16 de abril.

Operação Vingança

Após a trágica morte de sua esposa em um ataque terrorista em Londres, Charles Heller, um criptógrafo altamente capacitado da CIA, se vê frente a um dilema cruel: sua agência não está disposta a agir, afogada em prioridades internas conflitantes. Desesperado por justiça e com a dor da perda a consumi-lo, Heller toma uma decisão radical. Ele chantageia seus superiores para ser treinado como um agente de campo e, assim, poder perseguir os responsáveis pelo atentado. Acompanhado por uma jornada de vingança e auto-descobrimento, Heller se infiltra em um sombrio universo de espionagem e terrorismo internacional. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 21h20min (todos os dias)

: às 21h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h14min (sábado e domingo), às 16h45min, às 19h15min e às 21h45min (todos os dias)

The Chosen: A Última Ceia

The Chosen está de volta para a Semana Santa, a mais crucial da história humana. As mesas são viradas, amigos são traídos e líderes poderosos tramam a morte de Jesus. The Chosen: A Última Ceia é o evento imperdível na temporada de Páscoa. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 18h50min (todos os dias)

: às 18h50min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 19h (exceto fim se semana) e às 19h15min (sábado e domingo)

Drop: Ameaça Anônima

O primeiro encontro de uma mãe viúva em anos toma um rumo assustador quando ela é bombardeada com mensagens ameaçadoras e anônimas em seu telefone, durante um jantar sofisticado, deixando-a questionando se seu charmoso namorado está por trás do assédio. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 16h40min (todos os dias)

: às 16h40min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 18h45min e às 21h (exceto fim de semana), às 17h30min, às 19h30min e às 21h30min (sábado e domingo)

O Rei dos Reis

Um pai compartilha com seu filho a maior história de todos os tempos. O que começa como uma simples narrativa para dormir se torna uma jornada transformadora, onde, guiado por uma imaginação vívida, o menino caminha ao lado de Jesus. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 15h30min (sábado e domingo)

Desconhecidos

Um predador implacável persegue uma mulher ferida pela natureza selvagem do Oregon. Ela faz o possível para se manter um passo à frente de seu agressor, mas a cada momento de tensão, sua força diminui e sua capacidade de sobreviver é cada vez mais comprometida. O agressor, um homem com uma missão cruel, está determinado a capturar sua presa, e é apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 21h15min (exceto fim de semana) e às 21h30min (sábado e domingo)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 14h10min, às 16h20min, às 18h30min e às 20h40min (todos os dias)

: às 14h10min, às 16h20min, às 18h30min e às 20h40min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h30min, às 16h30min, às 17h30min, às 18h30min, às 19h30min, às 20h30min e às 21h30min (exceto fim de semana), às 14h, às 15h, às 16h, às 17h, às 18h, às 19h, às 20h e às 21h (sábado e domingo)

Branca de Neve

Quando a Rainha Má manda matar sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada. O live-action da Disney reimagina a história do clássico e traz novas canções originais. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 14h20min (todos os dias)

: às 14h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h (sábado e domingo) e às 17h (todos os dias)

Leia Mais Com programação cultural gratuita, Aldeia Sesc movimenta Passo Fundo em abril

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)