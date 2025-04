Amaury Lorenzo é atração na Aldeia Sesc; festival gratuito começa nesta quarta em Passo Fundo

Peça conta as batalhas da Guerra de Canudos, do livro "Os Sertões", de Euclides da Cunha. Débora Agostini / Divulgação

Começa nesta quarta-feira (23) a 3ª Aldeia Sesc, em Passo Fundo, no norte do Estado. Com dezenas de atrações gratuitas, o festival vai até domingo (27).

O primeiro espetáculo é um monólogo interpretado por Amaury Lorenzo. Vão ser duas sessões de "A Luta": às 19h30min e às 21h30min, no Teatro do Sesc, no centro.

O ator que encerrou as gravações da novela "Volta por Cima" da Rede Globo — o último capítulo vai ao ar nesta semana — vive um "rapsodo" na peça, onde conta as batalhas da Guerra de Canudos, do livro "Os Sertões", de Euclides da Cunha.

Leia Mais Projeto que cria a Orquestra de Câmara de Passo Fundo tem cem vagas para a formação de jovens músicos

— O que me impressiona na obra do Euclides da Cunha é a riqueza de detalhes. É como se você sentisse o cheiro daquela guerra, você sentisse o cheiro daquelas pessoas. E nossa adaptação tem o objetivo de levar essa narrativa poderosa a mais gente. Muitos vão ao teatro porque me conhecem da televisão, mas acabam tendo uma aula de história, e se emocionam — disse Amaury.

Com direção de Rose Abdallah e dramaturgia de Ivan Jaf, a peça dá início a uma série de atrações que duram cinco dias.

O festival

Teatro, dança, música e literatura fazem parte das atrações da edição de 2025 da Aldeia Sesc, que tem a temática “Território e Saberes: Lugares de Memórias”.

Entres os espetáculos confirmados estão “Pó de Estrela” do Teatro Depois da Chuva e “Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes” do Grupo Timbre de Galo e Cia da Cidade, além da apresentação da orquestra uruguaia La Ventolera.

Leia Mais De ecobags a doações: como uma varejista de Passo Fundo deu novo destino a 10 toneladas de uniformes usados

Além disso, o dia 26 de abril será marcado pelo evento OverDOZE, com 12 horas de programação gratuita (veja a programação completa abaixo).

Os ingressos podem ser retirados online no site do Sesc, no local dos espetáculos uma hora antes de seu início, ou na sede do Sesc Passo Fundo – Avenida Brasil, 30. Para mais informações o público pode entrar em contato pelo (54) 3313-4318 ou através do WhatsApp (54) 3311-9973.

Confira a programação do Aldeia Sesc 2025

“A Luta”, com Amaury Lorenzo

Data: 23 de abril

Hora: às 19h30min

Local: Teatro do Sesc Passo Fundo

Documentário “Território & Saberes: Lugares de Memórias”

Data: 24 de abril

Hora: às 20h

Local: Teatro do Sesc Passo Fundo

“Clube do Samba 10 anos” da Rádio UPF

Data: 25 de abril

Hora: às 20h

Local: Teatro do Sesc Passo Fundo

Orquestra “La Ventolera” do Uruguai

Data: 27 de abril

Hora: às 20h

Local: Teatro do Sesc Passo Fundo

Veja a programação conexões

Oficina “O Avesso da Cena”, com Rômulo Avelar

Data: 22 e 23 de abril

Hora: das 13h30min e às 17h30min

Local: sala multiuso do Sesc

Sesc Mais Leitura com Pedrinho Festa

Data: 23 e 24 de abril

Hora: às 10h e às 14h

Local: escolas públicas

Sérgio Vaz e Pedrinho Festa

Data: 24 de abril

Hora: às 20h

Local: Original Espaço Cultural

“Pó de Estrela” do Teatro Depois da Chuva

Data: 24 de abril

Hora: às 10h e às 15h

Local: Teatro Municipal Múcio de Castro

“Nesse Mundo de Ilusão Timbre Ensina Uma Lição” do Grupo Timbre de Galo

Data: 25 de abril

Hora: às 15h

Local: Comunidade São Roque

“Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes” do Grupo Timbre de Galo e Cia da Cidade

Data: 27 de abril

Hora: às 12h

Local: Espaço Timbre e Cia

Programação OverDOZE

Caminhada Histórica do Instituto Histórico de Passo Fundo

Data: 26 de abril

Hora: às 9h

Local: Praça Tochetto

Dança na Faixa Clube de Dança

Data: 26 de abril

Hora: das 11h às 12h

Local: faixa de pedestres da Avenida Brasil com Rua Sete de Setembro

Palco no Parque da Gare