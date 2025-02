Veja os filmes em cartaz até 19 de fevereiro nos cinemas do norte e noroeste do RS

Estreia nesta quinta-feira (13) o novo filme do Capitão América, com o ator Anthony Mackie como protagonista.

Confira a seguir a programação completa nas salas de cinema de Frederico Westphalen , Palmeira das Missões , Cruz Alta , Santa Rosa e Três Passos . GZH Passo Fundo traz também as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 19 de fevereiro nas cidades do norte e noroeste gaúcho.

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Bridget Jones: Louca pelo Garoto

Quatro anos após a morte de Mark, Bridget passa os dias cuidando dos filhos Billy, de 9 anos, e Mabel, de 4 anos. Vivendo nesse limbo entre o luto e a vontade de seguir em frente, ela pensa em voltar a namorar, encorajada por seus amigos fiéis, sua ginecologista Dra. Rawlings e até mesmo seu antigo amor, Daniel Cleaver. De volta na pista, Bridget entra nos aplicativos de namoro e precisa conciliar seu trabalho, vida amorosa e obrigações domésticas e maternas, enquanto também enfrenta a legião de mães perfeitas da escola, lida com a saudade que Billy sente do pai e vive situações constrangedoras. A classificação é 14 anos.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Mufasa: O Rei Leão

Ainda Estou Aqui

Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice Paiva se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.