Veja os filmes em cartaz até 12 de fevereiro nos cinemas do norte e noroeste do RS

Confira a seguir a programação completa nas salas de cinema de Frederico Westphalen , Palmeira das Missões , Cruz Alta , Santa Rosa e Três Passos . GZH Passo Fundo traz também as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 5 de fevereiro nas cidades do norte e noroeste gaúcho.

Moana 2

Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polinésia Moana de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improvável de marinheiros. Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo. Nessa grandiosa missão, Moana e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos. A classificação é livre.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Mufasa: O Rei Leão

Ainda Estou Aqui

Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice Paiva se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.