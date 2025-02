Pedro Ortaça recebe alta hospitalar e segue recuperação em casa

O cantor e compositor Pedro Ortaça , também conhecido como o último Tronco Missioneiro, recebeu alta hospitalar na quarta-feira (5). O artista de 82 anos passou 11 dias internado no Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI), no noroeste do Estado, para tratar um edema pulmonar.

Ortaça precisou ser internado em 26 de janeiro, quando teve um edema no pulmão, doença que ocorre quando há excesso de líquido no órgão. Ele ficou dois dias na unidade de tratamento intensivo (UTI), depois passou a se recuperar no quarto, com uso de antibiótico.