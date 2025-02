Mais de 30 artistas nacionais vão repaginar muros de Passo Fundo em festival de grafite

Evento terá participantes de fora do Rio Grande do Sul Rebecca Mistura / Agencia RBS

Um evento inédito chega a Passo Fundo no próximo fim de semana: um festival de grafite e feira de arte. Artistas vindos de todo o país darão uma cara nova aos muros do Centro de Apoio do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), no centro, na sexta-feira (7) e no sábado (8).

Os desenhos serão inspirados nos temas de doação de órgãos e tecnologia alinhada à natureza, com o objetivo de conscientizar a população sobre esses assuntos através da arte. As pinturas ficarão expostas nos muros das Ruas Coronel Chicuta e Paissandú.

— A doação de órgãos é uma forma direta de salvar vidas e ajudar muitas pessoas. Já o segundo tema expressa um futuro positivo, de novas possibilidades. E como é um local no coração da cidade, as expectativas são de fazer uma verdadeira transformação — disse o produtor do evento, Gabriel França de Moura.

Antes do festival, os muros do Centro já haviam sido tela para outra ação de conscientização de cuidados com a saúde, em parceria com o Colégio Bom Conselho. As iniciativas são formas de trazer arte e transformar os espaços, como explica a gerente de Comunicação e Marketing do HSVP, Danielle Batezini:

— Acreditamos no poder da arte e das cores para humanizar espaços e torná-los mais alegres e acolhedores. Essa iniciativa transformará os muros do Centro de Apoio em uma verdadeira galeria a céu aberto. Estamos ansiosos para ver o local ganhando cor e vida.

Para participar do evento, os interessados devem se inscrever em formulários disponibilizado no mês de janeiro. Entre os 38 selecionados, há participantes de outros Estados, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Antes do festival, muros do Centro de Apoio eram pintados com ação em parceria com escola da cidade

O Festival

As pinturas acontecem na sexta-feira (7) e no sábado (8). Além disso, representantes da Organização de Procura de Órgãos do HSVP estarão no local para conscientizar a população sobre a importância de ser um doador.