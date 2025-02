Maior encontro de Fuscas do RS movimenta a Região Noroeste no fim de semana

Os apaixonados por Fuscas e derivados têm destino certo neste sábado (8) e domingo (9): a 11ª edição do Volks Machine acontece no Parque Municipal Rudolfo Arno Goldhardt, em Panambi, no noroeste gaúcho.

São esperados 500 veículos e cerca de 5 mil pessoas durante os dois dias do evento. O encontro é considerado o maior do Estado e acontece anualmente. Nesta edição, a organização espera receber veículos até de países vizinhos.

— No ano passado tivemos 450 carros, para este ano esperamos no mínimo 500 veículos que vêm de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e até de Buenos Aires — disse Thomas Gustavo Windmoller, um dos organizadores do evento.

Podem participar carros Aircooleds, Fuscas e derivados, com motor a ar ou não. Kombi com motor a água, New Beetle e Novo Fusca.

Quem quiser expor os veículos paga uma taxa de inscrição de R$ 70 que dá direito a um kit com troféu, caneca, adesivo do evento e certificado de participação. Os visitantes não pagam ingressos.

— A partir das 20h de sábado será cobrado a entrada para a nossa tradicional festa, com banda e Bailinho Kombination, para o público em geral. O valor será R$ 10.

O evento acontece das 8h até a meia-noite no sábado e das 8h às 18h no domingo. O local terá área para camping, praça de alimentação e diversas apresentações artísticas.

Serviço