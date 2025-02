Filipe Ret em Passo Fundo e mais destaques da agenda cultural 

Filipe Ret traz para Passo Fundo turnê que celebra os 15 anos de carreira. Andre Avila / Agencia RBS

Show nacional do rapper Filipe Ret com cortesia da Rádio Atlântida e oficina de pintura inspirada no artista holandês Vincent van Gogh são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta sexta-feira (14) na cidade do norte gaúcho.

Arteterapia

Nesta sexta-feira (14), acontece o lançamento do livro A Vida com Arteterapia, da autora Declaine Tomé, na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping. O evento será das 18h às 20h, e esta é a primeira obra da Arteterapeuta e Artista Plástica.

Fandango

Acontece na noite de sexta-feira (14) o churrasco e fandango de posse da nova patronagem do CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, em Passo Fundo. A festa vai ser embalada pela banda Chiquito & Bordoneio com o melhor da música tradicionalista. Os ingressos custam R$ 80.

Minha Vida Em Cartaz

No sábado (15), a banda Templô sobe ao palco do Teatro do Sesc para apresentar o espetáculo Minha Vida em Cartaz. O novo trabalho autoral do grupo será executado ao vivo e em cores às 19h30min.

Minha Vida em Cartaz é o primeiro EP da Templô, gravado no estúdio Dom Rodolfo e produzido de forma 100% independente. Os ingressos para o show custam R$ 27,50.

Filipe Ret

Ret foi destaque no Planeta Atlântida deste ano. Pedrita Junckes / Divulgação

O rapper brasileiro Filipe Ret chega a Passo Fundo neste sábado (15), com a turnê de “FRXV”, em homenagem aos seus 15 anos de carreira. O show também comemora o lançamento do disco FRXV, com 36 faixas gravadas ao vivo.

A apresentação é no Gran Palazzo, com abertura dos portões às 22h. O evento tem promoção exclusiva da Rádio Atlântida Norte Gaúcho e os ingressos custam a partir de R$ 96.

Estrelas e Arte

Pintor é conhecido pelos autorretratos. Vincento Van Gogh em autorretrato / Vincento Van Gogh em autorretrato

Na noite da próxima segunda-feira (17), o Original Espaço Cultural promove mais uma edição de sua noite de pintura Estrelas e Arte. A temática da vez é inspirada na obra do pintor impressionista Vincent van Gogh. A oficina acontecerá entre 18h30min e 21h, com inscrição no valor de R$ 95.