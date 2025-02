Festival de Grafite começa a dar cor a muros do centro de Passo Fundo

Ao todo, 38 grafiteiros participam da ação. Eduarda Costa / Agencia RBS

Um mural de arte de 150 metros de largura começou a ser pintado nesta manhã (7) no centro de Passo Fundo, dando largada ao Festival de Grafite que acontece neste final de semana. Os desenhos estão tomando forma nos muros do Centro de Apoio do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), no cruzamento entre as Ruas Paissandú e Coronel Chicuta.

Os grafites são inspirados nos temas de doação de órgãos e tecnologia alinhada à natureza. A iniciativa é uma parceria entre o HSVP e o designer gráfico e grafiteiro Gabriel França de Moura.

— O ponto principal do nosso evento é tornar Passo Fundo um polo artístico, de termos cada vez mais grafite nas ruas, paredes de casas e estabelecimentos. Darmos uma colorida na paisagem e a galera começar a querer ter a arte urbana por perto — comenta Gabriel.

Para a instituição, repaginar os muros com o grafite inspirados nos temas da saúde também foi uma forma de conscientizar, através da arte, como explica a gerente de Comunicação e Marketing do HSVP, Danielle Batezini:

— A revitalização dos muros através das cores traz uma nova identidade visual para as ruas da cidade. Vamos trazer 38 olhares diferentes sobre os temas e o resultado desse trabalho vai ser muito importante porque acreditamos no poder das cores para transformar as ruas da cidade, apoiando os artistas.

As duas quadras de muros foram divididas em 38 espaços, tendo cada um média de 4 metros de largura e até 3 metros de altura. As pinturas devem seguir entre a sexta-feira e o sábado, das 10h às 20h.

38 artistas participam

Para chegar aos 38 artistas selecionados, houve uma curadoria com base no estilo de cada um e se já tinham familiaridade com os temas propostos.

Ao todo, 150 artistas se inscreveram, incluindo de fora do Brasil. Entre os selecionados há participantes de outros estados, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Entre os artistas, o designer e grafiteiro Diogo Franco Garcia Dias, veio de Búzios (RJ) para participar do evento. Com nome artístico de Pólen, ele é habituado a pintar sobre natureza e deixará em Passo Fundo um desenho na pegada futurística, com uma robô envolta à natureza.

— Eu rodo todo o país, já fui de norte a sul, e é muito legal de interagir com novas culturas e botar a arte pra fora. Eu assino essa temática da natureza normalmente, então me inspirei em um desenhos que remete a valorizar o meio ambiente e um robô espalhando a natureza.

Mural fica no Centro de Apoio do HSVP. Eduarda Costa / Agencia RBS

Além dos visitantes, o festival também tem artistas locais. Pedro Leonir Rodrigues Oliveira é natural de São Paulo (SP), mas cresceu em Passo Fundo. Aqui, ele já deixou sua arte em alguns estabelecimentos e praças e, agora, pintará sobre a natureza:

— Tentei trazer um desenho mais pós-apocalíptico, de fim do mundo, inspirado nas crises climáticas. Fiz um personagem com tubo de oxigênio, tentando sobreviver. Às vezes a arte também é uma oportunidade de protestar ou fazer uma crítica do que estamos vivendo.

Programação

As pinturas acontecem na sexta-feira (7) e no sábado (8). Além disso, representantes da Organização de Procura de Órgãos do HSVP estarão no local para conscientizar a população sobre a importância de ser um doador.