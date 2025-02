De grafite a bloquinho de Carnaval: veja a agenda cultural do norte do RS

Exposição fotográfica, bloco de Carnaval, tradicionalismo e festival de grafite são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo, Marau e Lagoa Vermelha neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam nesta quinta-feira (6) nas cidades do norte gaúcho.

Meu Rio Grande do Céu

Marau e Passo Fundo recebem a exposição fotográfica Meu Rio Grande do Céu, que busca capacitar alunos e professores de escolas rurais do RS ao estimular o interesse por carreiras inovadoras no setor agrícola.

Ao longo de 2024, o projeto ofereceu oficinas de drones e workshops sobre drones agrícolas, permitindo que os jovens explorassem suas comunidades e registrassem sua beleza através da fotografia aérea.

Em Passo Fundo as fotos podem ser conferidas na Câmara de Vereadores até o dia 17 de fevereiro, e nas escolas Adolfo Camargo e Leão Nunes de Castro até 28 de fevereiro. Já em Marau a exposição estará na Casa da Cultura, na Prefeitura Municipal e na Câmara de Vereadores, também até o fim do mês.

Leia Mais Veja os filmes em cartaz até 12 de fevereiro nos cinemas do norte e noroeste do RS

Festival Nacional do Churrasco

Em Lagoa Vermelha, segue até domingo (9) a 12ª edição da Festa Nacional do Churrasco. Além do prato típico do Rio Grande do Sul, a programação no CTG Alexandre Pato conta também shows e bailes.

Nesta quinta-feira (6), a festa é com JJSV Julian e Juliano e João Luiz Corrêa; já na sexta-feira (7), é a vez de Sorriso Lindo e Tchê Garotos. No sábado (8), sobem ao palco Bailaço e Sandro Coelho. Os shows se dividem entre gratuitos e com ingressos até R$ 40.

Festival de grafite

Evento terá participantes de fora do Rio Grande do Sul . Rebecca Mistura / Agencia RBS

Artistas vindos de diferentes estados brasileiros participam, nesta sexta-feira (7) e sábado (8), de um festival de grafite em Passo Fundo. O evento inédito vai dar uma nova cara aos muros do Centro de Apoio do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

As pinturas ficarão expostas nos muros das Ruas Coronel Chicuta e Paissandú. Entre os 38 selecionados estão participantes de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Já no domingo (9), acontece o evento Ruas com Arte na Escadaria da Rua General Neto. As apresentações de danças, música, skate e feira de arte correm entre as 10h às 20h.

Bloquito

Festa de Carnaval é destaque na programação do norte gaúcho. Gui Benck / Rito Espaço Coletivo

Às 17h do próximo domingo (9), acontece o ensaio de Carnaval do Bloquito no Rito Espaço Coletivo. O evento acontece na Rua Aníbal Bilhar, 900A, e a participação é mediante contribuição espontânea.

O espaço conhecido por suas atividades artísticas, como teatro, dança, música e artes circenses, em fevereiro agrega também os artistas do carnaval. Os participantes são convidados a levar seus instrumentos e usar suas fantasias para celebrar o encontro da folia e da arte.

Leia Mais Maior encontro de Fuscas do RS movimenta a Região Noroeste no fim de semana

Volks & Vintage

Segue até o fim de fevereiro, no Passo Fundo Shopping, a exposição Volks & Vintage. Com entrada gratuita, a atividade será realizada em duas etapas: nos primeiros 15 dias, nove carros serão expostos e, em seguida, mais nove veículos chegam para substituir os primeiros.

Entre os exemplares estão Fuscas de diversas décadas, que variam de modelos de 1966 a 1990, desde carros originais até com motores preparados ou transformações estéticas únicas.