Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 19 de fevereiro

Chega às telonas de Passo Fundo o aguardado Capitão América: Admirável Mundo Novo , longa que compõe a Fase Cinco do Universo Cinematográfico Marvel. O filme dá continuidade à minissérie de televisão Falcão e o Soldado Invernal (2021), com o famoso escudo agora nas mãos de Sam Wilson, após Steve Rogers o entregar em Vingadores: Ultimato (2019).

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Acompanhante Perfeita

A trama segue o casal Iris e Josh num final de semana entre amigos em uma casa de campo luxuosa e tranquila. Os dois se conhecem num mercado e, apaixonados, vivem um romance de cinema. Mas nem tudo é o que parece: Iris é um robô, e nem ela mesmo sabia. A viagem toma um rumo inesperado, com perseguições, sangue e revelações estrondosas, com a jovem máquina altamente sofisticada perdendo o controle e precisando lutar para sobreviver. A classificação é 16 anos.

Ainda Estou Aqui

Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice Paiva se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.