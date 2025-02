Arte de pai e filha quadrinhistas inspira criação de “gibiteca” no norte do RS

Marcel e Marcelli Ibaldo são pai e filha e moram em Alpestre, município de 7 mil habitantes do norte gaúcho. Arquivo Pessoal / Divulgação

Desde dezembro, o município de Alpestre, de 7 mil habitantes no norte gaúcho conta com uma gibiteca pública. O projeto é resultado dos trabalhos de Marcel e Marcelli Ibaldo, pai e filha quadrinhistas que, com a colaboração da comunidade, viabilizaram o espaço dedicado à cultura dos quadrinhos.

Segundo Marcel, a ideia surgiu durante a Feira do Conhecimento em Alpestre, quando ele e integrantes da Associação Amigos das Histórias em Quadrinhos perceberam o interesse das crianças pelos gibis. O projeto, então, foi aceito pela prefeitura e viabilizado no prédio da biblioteca municipal.

Com apoio da Secretaria de Cultura e doações de quadrinhos do Brasil inteiro, a gibiteca tomou forma e hoje conta com um acervo de mais de 2 mil gibis.

Em um curto período de tempo, o fluxo de leitores também aumentou, especialmente entre escolas locais e os jovens que buscavam não apenas um espaço para leitura, mas também para aprender sobre a arte dos quadrinhos.

— A gibiteca não é apenas um ponto de acesso à leitura, mas também um centro cultural. Em seu espaço, são realizadas oficinas de quadrinhos, com o objetivo de ensinar aos jovens locais não só a arte de criar essas histórias, mas também a possibilidade de torná-la uma profissão — contou Marcel.

Personagem Tê Rex é a madrinha da gibiteca. Arquivo Pessoal / Divulgação

Reconhecidos em todo o Brasil

A trajetória de Marcel e Marcelli Ibaldo começa com a criação da personagem Tê Rex, uma tiranossauro nerd que enfrenta dilemas típicos da adolescência. Inicialmente a personagem era um projeto de pai e filha, mas acabou se tornando um grande sucesso.

Publicada em tirinhas nas redes sociais e compilada em três livros, Tê Rex conquistou prêmios nacionais e internacionais. Entre os destaques estão indicações ao Troféu HQMIX, considerado o "Oscar" dos quadrinhos, e ao Prêmio LeBlanc, além de prêmios na CCXP, maior evento de cultura pop do Brasil.

A série retrata questões como bullying, amizade e identidade, abordando de forma inteligente os dilemas da juventude — os mesmos pelos quais Marcelli e todo adolescente já passou.

— A Tê Rex serviu como uma forma de eu me expressar. Os quadrinhos mostravam dilemas de quando era mais nova e era a personagem que respondia esses dilemas de uma forma inteligente. A Tê Rex foi amadurecendo comigo e hoje é o projeto da minha vida — contou Marcelli.

A evolução da personagem e da própria arte de Marcelli, que começou a desenhar ainda muito jovem, reflete não só o crescimento pessoal dela, mas também a dedicação do pai, que procurava equilibrar a carreira com o acompanhamento e incentivo ao talento da filha.

Hoje com 17 anos, Marcelli é uma das jovens quadrinhistas mais promissoras do país. Além de continuar a colaboração com o pai, ela também trabalha como ilustradora e participa de eventos de quadrinhos.

Em 2024, a personagem Tê Rex completou 10 anos e a inauguração da gibiteca foi parte dessa celebração, com a personagem figurando na fachada do local como madrinha do espaço.