Mês do Rock Sesc/RS movimenta a cultura e música em Passo Fundo 

Peça Raul Seixas, o Musical abriu a programação e teve casa lotada em Passo Fundo. Sesc/RS / Divulgação

Combinando nomes conhecidos nacionalmente e talentos locais, o Mês do Rock movimenta a programação cultural em Passo Fundo no mês de julho. Inspirado no Dia Mundial do Rock, que se comemora em 13 de julho, o evento realizado pelo Sesc/RS segue até o próximo dia 27 com shows, oficinas e outras atividades. Entre os destaques estão apresentações acústicas de Sérgio Britto e Duca Leindecker (Cidadão Quem), além de bandas da região e atrações que revisitam momentos marcantes da história do gênero – como as composições de Renato Russo, por exemplo.

Com ingressos a preços acessíveis, o evento visa ampliar o acesso à cultura e valorizar a diversidade de expressões artísticas ligadas ao rock.

LEIA TAMBÉM Shows de Henrique & Juliano e Duca Leindecker marcam o fim de semana no norte do RS

– Depois de um tempo um pouco esquecido, o rock and roll está tendo uma retomada, com bandas voltando e algumas iniciativas que tentam resgatar essa essência – analisa o arquiteto Jacson Casalli, diretor da Metro.Incorp, que patrocina o evento. Apoiando o Mês do Rock pelo terceiro ano, Casalli revela que suas motivações são tanto profissionais quanto pessoais.

– É um universo do qual faço parte, não só como um hobby. Sou músico, já tive várias bandas – rememora o empresário.

Segundo a diretora do Sesc/RS em Passo Fundo, Aline Pasquetti, o apoio da iniciativa privada tem ampliado o alcance do projeto. Nesta entrevista, ela comenta os bastidores da curadoria para o Mês do Rock e fala sobre como o projeto vem se fortalecendo na comunidade local.

Como surgiu e qual a importância do Mês do Rock para a cena cultural de Passo Fundo?

O Mês do Rock é um evento que realizamos há mais de oito anos. Como um programador cultural, o Sesc/RS busca ofertar experiências diferentes e uma diversidade de ações em todas as linguagens culturais. O Dia Mundial do Rock, em 13 de julho, serviu de inspiração para trabalharmos a temática durante todo o mês. Aliás, esse é um dos nossos dois grandes eventos do ano – o outro é a Aldeia Sesc – e representa um compromisso de estimular a cultura e o desenvolvimento artístico na comunidade.

LEIA TAMBÉM Obra de Renato Russo e show de Duca Leindecker: confira a programação do Mês do Rock em Passo Fundo

A programação deste ano propõe uma “viagem no tempo”, com nomes consagrados, mas também contempla novos talentos. Como foi essa curadoria para alcançar diferentes públicos?

Toda a curadoria é realizada com muito cuidado e carinho, sempre com o objetivo de fazer as pessoas refletirem ou reviverem momentos de suas vidas, e com uma preocupação em inserir novos talentos. Neste ano, por exemplo, conseguimos um espetáculo de artes cênicas com a temática do Raul Seixas – justamente quando ele faria oitenta anos – que lotou a casa. Além disso, temos Cidadão Quem, celebrando os vinte anos da gravação e lançamento do DVD acústico, e Sérgio Britto também com um show acústico – que é uma característica marcante desta edição, permitindo ao público se sentar e curtir o rock em um espaço diferenciado.

É importante destacar também nosso foco em oportunizar espaço para bandas locais – que neste ano são duas – trazendo o público para entender, para fazer parte dessa cena, direcionando esse olhar para um momento tão significativo da história do rock.

Ingressos podem ser adquiridos online e na sede do Sesc/RS em Passo Fundo.

Quais os destaques da programação e que atividades você considera imperdíveis?

É difícil apontar apenas uma, pois cada atividade tem sua característica única. Mas, sem dúvida, o Cronovisor, nesta quinta-feira, dia 10, é uma experiência diferenciada, que propõe uma interpretação das músicas do Renato Russo por um psicólogo, oferecendo outra forma de apresentar o rock. Também temos a oficina de cerâmica do rock, que está em seu segundo ano na programação devido à grande aceitação; a oficina de dança, que é gratuita... Aliás, além da fruição, temos um compromisso com a formação, oferecendo um workshop que é quase uma mentoria para bandas, olhando para o desenvolvimento profissional dos artistas. Há também as Leituras Boêmias (Poética), outro momento ímpar para os amantes do rock e da literatura.

Por falar em acesso, como tem sido a presença do público nos primeiros dias da programação?

Os ingressos têm valores muito acessíveis. Nosso público preferencial, o comerciário, compra a R$ 20,00, por exemplo. Desde o lançamento da programação, tivemos uma procura incrível, e o feedback está sendo muito positivo. Para o show da Cidadão Quem, os ingressos já estão esgotados. No Sesc/RS ainda temos ingressos disponíveis para o Cronovisor, bandas locais e Sérgio Britto.

Ter a casa lotada nos espetáculos e ver essa grande procura são mostras de que a comunidade está realmente envolvida e se sente pertencente ao evento. As pessoas vêm aos shows com as camisetas do evento, o que é um sinal maravilhoso. Este é um evento que queremos fazer pelo tempo que for possível. É um dos nossos principais que temos no coração e não pode parar!

Programação Mês do Rock Sesc/RS

10 de julho

Cronovisor – Legião Urbana, o tempo e você

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc/RS

13 de julho

Duca Leindecker – Cidadão Quem Acústico 20 anos

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc/RS

17 de julho

Oficina Cerâmica do Rock – Original Espaço Cultural (Artes Visuais)

Horário: 19h

Local: Rua Paissandu, 784

19 de julho

Banda Templô

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc/RS

20 de julho

Banda Alto Exílio

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc/RS

24 de julho

Oficina de Dança – Clube da Dança (Artes Cênicas)

Horário: 19h

Local: Teatro do Sesc/RS

25 de julho

Maria do Relento

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc/RS

26 de julho

Workshop – Fala com o Vini (Música)

Horário: 14h

Local: Sala Multiuso (Avenida Brasil, 30/4º andar)

27 de julho

Sérgio Britto – Mango Dragon Fruit

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc/RS