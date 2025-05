Indumóveis 2025 será realizada entre 16 e 25 de maio

Expectativa é de que mais de 120 expositores participem da Indumóveis 2025. Indumóveis / Divulgação

Organizada por voluntários, empresários e lideranças locais, a Indumóveis fortalece a economia da região Noroeste do Rio Grande do Sul através do fomento a áreas como engenharia, mobiliário, arquitetura, design e construção civil. Neste ano, a feira ocorre entre 16 e 25 de maio, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, e espera receber mais de 50 mil visitantes.

A edição de 2025 será formada por cinco eventos especiais (Mostra Arq&Design, Concurso de Design, Salão de Imóveis, Espaço Mão na Massa e Gincana) e terá áreas para palestras, lançamentos, oficinas, estrutura completa de alimentação e espaço kids. A expectativa é de que mais de 120 expositores participem do encontro.

– A Indumóveis oportuniza crescimento e desenvolvimento regional, além de promover a aproximação entre os setores através de exposição e realização de projetos que visam os negócios. Trata-se de um evento de fomento aos segmentos, bem como de marketing, uma vez que fortalece a imagem da região Noroeste como um centro de inovação e criação de tendências – conta a arquiteta e presidente da Indumóveis 2025, Luciana Locatelli.

Em entrevista, Luciana, Manuela Ilha (Presidente da Comissão do Concurso de Design Indumóveis 2025) e Juliano Coimbra (Presidente da Comissão do Espaço Mão na Massa da Indumóveis 2025) compartilham detalhes a respeito da feira e de seus cinco grandes eventos.

O que os visitantes podem esperar da edição 2025?

Luciana Locatelli – O público pode esperar uma feira mais inspiradora, democrática e que entende, dentre outras coisas, que a Indumóveis é uma experiência que pode ser vivenciada e lembrada. Ela é capaz de criar emoções, inspirar, motivar os visitantes e deixar uma marca duradoura na memória. E, acima de tudo, tem essencialmente o objetivo de promover os negócios e impulsionar o segmento da construção civil. Queremos que a Indumóveis seja um espetáculo de inovação e criatividade, gerando uma experiência única, inesquecível e de bons negócios para os visitantes.

O que é a Mostra Arq&Design e por que ela é um dos eventos mais esperados da feira?

Luciana Locatelli – A Mostra Arq&Design traz ambientes em tamanho real. Trata-se de um evento de arquitetura e design de interiores que apresenta espaços decorados por profissionais da área para inspirar e influenciar a criatividade e o estilo dos visitantes. A área também tem o objetivo de divulgar as profissões de arquiteto e designer de interiores, destacando a importância destes profissionais na criação de espaços funcionais e esteticamente agradáveis. Tudo isso acontece dentro do Pavilhão 01 do Parque de Exposições, proporcionando aos profissionais uma grande vitrine para seus trabalhos.

Uma das novidades da edição deste ano é o Salão do Imóvel. Como ele funciona?

Luciana Locatelli – O Salão do Imóvel é um espaço de incentivo à compra e venda de imóveis. Funciona como uma bela oportunidade para que interessados consigam realizar bons negócios em condições especiais. O objetivo deste espaço dentro da Indumóveis é disponibilizar um ambiente para dar visibilidade e fomentar novos negócios na região Noroeste do Estado, pois construtoras e empresas do setor imobiliário poderão apresentar seus produtos. Nesta edição, haverá um lançamento de alto padrão, novos loteamentos e o anúncio de um condomínio pela Faixa 3 do programa Minha Casa, Minha Vida.

Outro grande evento da feira é o Concurso de Design Indumóveis. Por que ele é tão importante para os profissionais da região?

Luciana Locatelli – O Concurso de Design Indumóveis é um incentivo à criatividade, ao empreendedorismo e à inovação tecnológica por meio do design. Ele destaca a capacidade e o talento das pessoas. A participação ocorre em duas categorias: Estudante e Profissional.

Manuela Ilha – A edição 2025 do Concurso de Design rompeu barreiras e ampliou o alcance da marca Indumóveis dentro do Estado e em nível nacional. Temos participantes de cidades como São Paulo, Erechim, Salvador, Florianópolis e Belo Horizonte. Isso fomenta um processo interessante de intercâmbio criativo entre diversos profissionais e o nosso setor local.

Qual é o tema do Concurso de Design deste ano?

Luciana Locatelli – O Concurso de Design da Indumóveis 2025 busca formas de democratizar o design de mobiliário. O desafio é criar produtos que sejam facilmente montados pelo usuário final de forma intuitiva, com autonomia e simplicidade. Por isso, queremos ideias nas quais os sistemas de encaixe sejam explorados de forma a otimizar a montagem, reduzindo o uso de peças como pregos, parafusos ou outros elementos de fixação. O exercício criativo desta edição é proporcionar mobiliários que o consumidor final possa montar com facilidade e praticidade, unindo criatividade e usabilidade.

Espaço Mão na Massa e Gincana completam os cinco ambientes que fazem da Indumóveis uma das maiores feiras do segmento no Estado. Poderia falar um pouquinho sobre essas iniciativas?