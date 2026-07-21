Pesquisa científica coloca docentes gaúchos entre os destaques do Brasil

Professores foram reconhecidos ​por​ pesquisas produzidas nos programas de pós-graduação Stricto Sensu da Atitus. Atitus / Divulgação

A produção científica brasileira está concentrada nas instituições de ensino superior e a formação de pesquisadores tornou-se um dos principais indicadores da qualidade acadêmica.

É nesse ambiente que surgem estudos capazes de impulsionar a inovação, subsidiar políticas públicas e gerar soluções para desafios contemporâneos.

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Na Atitus, o compromisso com a pesquisa tem sido reconhecido por importantes instituições nacionais e internacionais. Recentemente, ​duas​ conquistas nas áreas de Arquitetura e Urbanismo e Psicologia reforçaram a relevância da produção científica desenvolvida por seus docentes.

Excelência científica

A docente do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo (PPGARQ) da Atitus, Andrea Mussi, foi contemplada com a Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq para o ciclo 2026–2030. É a terceira vez consecutiva que recebe a distinção e, neste novo ciclo, foi promovida da categoria DT-C para a DT-B, uma das mais restritas do país. Atualmente, apenas 37 pesquisadores brasileiros integram essa categoria.

Diferentemente das bolsas tradicionais de pesquisa, as bolsas DT destacam especialmente a produção tecnológica aplicada, a inovação e a capacidade de transformar conhecimento científico em soluções para a sociedade.

Segundo Andrea, a conquista representa o amadurecimento das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Atitus e resulta do trabalho coletivo realizado ao longo dos anos.

— É um reconhecimento imprescindível para que sigamos criando e desenvolvendo inovações.

O projeto contemplado, intitulado Plataforma Phygital de Incremento e Mensuração da Criatividade: Jogo, IA e RA na Aprendizagem, utiliza inteligência artificial, jogos digitais e realidade aumentada para estimular e mensurar a criatividade infantil, além de personalizar a produção de brinquedos educativos em escala. A iniciativa também poderá contribuir para o desenvolvimento de crianças com deficiência ou neurodivergentes.

— É uma sensação muito boa. Essa conquista demonstra que estamos no caminho certo e reconhece a trajetória construída por mim e por toda a equipe que atua na Atitus e na Missão Criativa, desenvolvendo pesquisas que transformam a educação e a vida das pessoas. Já impactamos mais de seis mil crianças e, neste novo ciclo, apenas com esse apoio, chegaremos a outras duas mil.

Contribuição para políticas públicas

Na Psicologia, o professor Jean Von Hohendorff recebeu menção honrosa do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes por sua contribuição ao processo de revisão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Docente da Atitus desde 2017, ele coordena o grupo de pesquisa Via Redes, dedicado aos estudos sobre violência contra crianças e adolescentes, redes de proteção e diversidade humana.

Para o pesquisador, o reconhecimento representa o trabalho desenvolvido de forma coletiva.

— Embora meu nome esteja na menção honrosa, dedico esse reconhecimento a todo o grupo Via Redes, que conduz comigo os estudos sobre proteção de crianças e adolescentes.

A homenagem foi entregue durante evento realizado no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

— Sempre que sou chamado, procuro contribuir. Acredito muito na interlocução entre pesquisa, políticas públicas e sociedade.

Formação de pesquisadores e impacto social

Os reconhecimentos conquistados pelos docentes refletem em um ambiente de pesquisa comprometido com a produção de conhecimento, a inovação e a formação de novos pesquisadores.

Para Andrea, uma das maiores recompensas da carreira está em acompanhar o desenvolvimento dos profissionais que ajudou a formar.

— Ver o sucesso dos nossos egressos e ex-bolsistas de iniciação tecnológica e desenvolvimento industrial é motivo de muito orgulho. Encontrá-los hoje em posições de liderança, como gestores e empreendedores, protagonizando iniciativas inovadoras na arquitetura e no urbanismo, muitas vezes com impacto também na educação e em novos negócios, mostra a força da pesquisa aplicada.

Jean compartilha da mesma visão.

— Formar profissionais preparados para responder às demandas da sociedade é o que faz a comunidade da Atitus ter orgulho da instituição que constrói diariamente.