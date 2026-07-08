Cooperativa tem soluções completas para o público PJ 

Organização financeira conduz o crescimento sustentável dos negócios. Sicredi / Divulgação

O Brasil é um terreno fértil para o empreendedorismo. Apenas no ano passado, 5,1 milhões de novos CNPJs foram criados – crescimento de 18,6% em relação a 2024 –, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A maioria das aberturas (96%) corresponde a pequenos negócios (microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte), evidenciando a relevância desse segmento para a geração de empregos, renda e desenvolvimento da economia brasileira.

Atento ao cenário atual e comprometido em impulsionar a economia local, o Sicredi acredita que a organização financeira é uma das principais estratégias para o sucesso do público PJ.

De acordo com a assessora de Negócios da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Andreia Stanguerlin, uma boa gestão financeira reduz riscos, fortalece o negócio e contribui para sua longevidade.

– Ela é um dos pilares da sustentabilidade empresarial. Quando a empresa acompanha seus indicadores, planeja o fluxo de caixa e toma decisões baseadas em informações, consegue enfrentar desafios com mais segurança e aproveitar oportunidades de crescimento – explica.

Confira as principais soluções e diferenciais do Sicredi para pessoas jurídicas:

Proximidade que faz a diferença

A proximidade, o atendimento consultivo e a preocupação em construir um relacionamento de longo prazo são algumas das características que guiam o trabalho das cooperativas. Por isso, o Sicredi se empenha em compreender a realidade, os desafios e os objetivos de cada negócio para oferecer sempre os produtos mais adequados.

– Nosso trabalho começa ouvindo o associado, entendendo seu segmento, seu momento e seus planos de crescimento. A partir desse conhecimento, oferecemos soluções financeiras personalizadas, sempre com um atendimento próximo e consultivo. Essa proximidade faz toda a diferença porque permite construir relações de confiança e contribuir para decisões mais assertivas, apoiando o desenvolvimento sustentável dos negócios – destaca Andreia.

Fluxo de caixa, cobrança e pagamento

A boa gestão do fluxo de caixa é essencial para a saúde financeira de um negócio. Diante dessa necessidade, o associado do Sicredi tem acesso a soluções que ajudam a acompanhar entradas e saídas, organizar pagamentos e recebimentos, antecipar recursos quando necessário e ter mais previsibilidade financeira.

A instituição também conta com um portfólio completo para facilitar a rotina das empresas quando o assunto é pagamento e recebimento. As opções variam desde Pix, boletos, cartão empresarial e máquinas de cartão até folha de pagamento e soluções de Recursos Humanos (RH).

– Essas ferramentas tornam os processos mais ágeis, aumentam a eficiência operacional e proporcionam maior comodidade tanto para o empreendedor quanto para seus colaboradores e clientes – afirma a executiva.

Linhas de crédito e ferramentas práticas

Quando utilizado de forma planejada, o crédito pode ser um instrumento importante para o crescimento das empresas. O Sicredi oferece diversas linhas para capital de giro, investimentos, aquisição de máquinas e equipamentos, expansão dos negócios e outras necessidades do público PJ.

– Além das soluções financeiras tradicionais, temos diversas ferramentas que simplificam o dia a dia do empreendedor, como internet banking empresarial, aplicativo, organizador PJ e atendimento consultivo. O objetivo é que o empresário tenha mais tempo para focar na gestão e no crescimento do negócio, contando com uma instituição financeira parceira em todas as etapas – ressalta Andreia.

Compromisso com o desenvolvimento

Como cooperativa, o Sicredi tem o compromisso de apoiar os empreendedores, fortalecer negócios e fomentar o desenvolvimento. A ideia é contribuir para uma economia cada vez mais sustentável e colaborativa.