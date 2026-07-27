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Como começar a investir: cinco orientações para organizar as finanças e construir patrimônio 

Especialista do Sicredi explica como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos de forma segura e alinhada aos objetivos pessoais 

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