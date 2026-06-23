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Câmara Municipal de Passo Fundo promove ações focadas no meio ambiente 

Instituição participou da abertura do Dia Mundial do Meio Ambiente e de ação no Parque Banhado da Vergueiro 

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Para Câmara Municipal de Passo Fundo

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