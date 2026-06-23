Câmara Municipal de Passo Fundo promove ações focadas no meio ambiente 

Câmara Municipal de Passo Fundo / Divulgação

Em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Desde então, a data tem sido utilizada para a promoção de ações de conscientização em diferentes partes do planeta.

No Brasil, o período voltado a eventos, atividades e debates relacionados ao cuidado ambiental é ainda mais extenso, já que, desde 1981, o país realiza a Semana Nacional do Meio Ambiente. Criada a partir de um decreto federal, a iniciativa ocorre sempre na primeira semana de junho.

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Alinhada às propostas do Dia Mundial do Meio Ambiente e da Semana Nacional do Meio Ambiente, a Câmara Municipal de Passo Fundo participou de diversas ações e discussões a respeito do tema. Confira as principais:

Atividade no Parque Banhado da Vergueiro

No início de junho, servidores da Câmara Municipal participaram de uma atividade especial no Parque Banhado da Vergueiro, uma das áreas ecológicas mais famosas de Passo Fundo. Durante a visita, o grupo percorreu uma trilha no local e aprofundou seus conhecimentos sobre o espaço.

A ação contou com o acompanhamento de uma bióloga, que conduziu o tour e compartilhou diversas informações importantes com os parlamentares. Durante o bate-papo, a profissional destacou principalmente a relevância do processo ecológico e funcional do parque, que contribui com a manutenção do ecossistema local- e com serviços essenciais à comunidade, como a absorção das águas das chuvas.

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Abertura do Dia Mundial do Meio Ambiente

A solenidade de abertura do Dia Mundial do Meio Ambiente foi realizada na sede do 3º Batalhão de Polícia Ambiental de Passo Fundo na manhã de 11 de junho. A Câmara Municipal participou do evento, que também contou com a presença de representantes do Executivo, da Aegea/Corsan e de entidades ligadas à conservação da natureza.

A reunião abordou a importância das atividades educativas focadas em preservação ambiental. Além disso, destacou a necessidade de olhar para o futuro e entender que o cuidado com a natureza influencia diretamente a qualidade de vida e o cotidiano de populações do mundo inteiro.

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Convidado especial na Tribuna Popular

Em 10 de junho, a Tribuna Popular contou com a participação especial do comandante do 3º Batalhão de Polícia Ambiental de Passo Fundo, tenente-coronel Jarbas Luiz Bohrer, que usou o espaço para falar sobre a importância das iniciativas que promovem o cuidado ao meio ambiente. O oficial também aproveitou para destacar a necessidade de atuações conjuntas entre entidades do poder público, ressaltando a relevância das políticas públicas voltadas ao tema.