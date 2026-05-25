Saiba como adquirir imóveis, veículos e serviços de forma planejada

Em 2025, o Sistema de Consórcios superou, pela primeira vez na história, o patamar de cinco milhões de adesões – aumento de 15% em relação ao ano anterior. O número inédito foi divulgado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), que projeta crescimento de até mais 11% para 2026.
Para a coordenadora de Desenvolvimento de Negócios da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Samara Tolotti, o avanço do modelo no país está ligado a fatores como juros elevados no crédito tradicional (que tornam os financiamentos menos atrativos) e flexibilidade de uso da carta de crédito, que permite a aquisição de diversos produtos e serviços.
– O consórcio deixa de ser visto apenas como alternativa e se consolida no mercado brasileiro como uma estratégia de aquisição planejada. Esse movimento é impulsionado por um consumidor cada vez mais consciente em relação aos juros e ao endividamento, que passa a valorizar o planejamento financeiro como caminho para a realização de seus objetivos – conta Samara.
Conheça os principais tipos de consórcios oferecidos pelo Sicredi.
Consórcio auto
O consórcio auto é a solução indicada para quem deseja trocar ou comprar um veículo de forma planejada. Além disso, é atrativo para empreendedores que precisam renovar suas frotas, para profissionais que utilizam o veículo no trabalho e até para quem já tem os recursos para comprar o bem, mas não quer utilizaros investimentos.
No Sicredi, o serviço pode ser utilizado para a aquisição de:
- carros novos ou usados
- caminhões e veículos utilitários
- motos de diferentes tamanhos
- veículos elétricos
- sistemas de energia solar
– O consórcio de veículos se torna mais vantajoso quando não há a necessidade imediata do veículo, já que ele pode ser adquirido de forma programada – explica Samara.
Consórcio de imóveis
De acordo com a ABAC, o consórcio de imóveis registra média anual de crescimento de 21% desde 2019. Para 2026, a expectativa é de que o setor siga em plena expansão e avance 25%.
Recomendado para quem deseja comprar, construir ou reformar uma propriedade sem pagar juros (há apenas a taxa de administração), o modelo pode ser usado para:
- compra de casa ou apartamento
- aquisição de terreno
- construção de imóvel
- reformas e ampliações
– Da mesma forma que o consórcio de veículos, o imobiliário possibilita o planejamento e a organização financeira, com parcelas acessíveis, ausência de juros e flexibilidade na aquisição, permitindo construção, aquisição na planta, compra de imóvel pronto ou quitação de financiamento imobiliário já existente – destaca a coordenadora de Desenvolvimento de Negócios da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG.
Consórcio de serviços
O consórcio não serve exclusivamente para grandes aquisições. O sistema também pode ser utilizado para financiar projetos pessoais, familiares e profissionais.
Quem adere a um consórcio de serviços, por exemplo, consegue crédito para:
- viagens
- cirurgias e tratamentos de saúde
- educação, cursos e intercâmbios
- festas e eventos
- aquisição de móveis planejados
- contratação de serviços e projetos pessoais
– A procura por consórcios de serviços cresce principalmente no Sul do Brasil e é impulsionada por investimentos em educação (cursos, de forma geral), busca por saúde e bem-estar (procedimentos estéticos e odontológicos) e realizações pessoais, como eventos (casamentos, formaturas e festas) e viagens. Observa-se uma mudança de percepção das pessoas, que passaram a planejar experiências e desenvolvimento pessoal, não apenas bens – diz Samara.
Solução para diferentes objetivos e perfis
A flexibilidade para adquirir diferentes produtos e serviços faz com que o consórcio seja uma alternativa adaptável ao objetivo e ao momento de vida de cada pessoa.
– A pessoa sonhadora, por exemplo, pode realizar seus objetivos com o compromisso da parcela mensal, mantendo o foco e transformando planos em realidade. Quem tem o perfil mais de realizador, por sua vez, utiliza o consórcio como forma de estratégia financeira inteligente para construir e ampliar seu patrimônio. Já o público conhecido como “alta renda” planeja aquisições evitando a descapitalização dos recursos que já possui – ressalta a especialista.
A modalidade também é usada por profissionais do agronegócio para renovar frotas e maquinários, elevando a competitividade e a produtividade no campo. Além disso, funciona como uma alternativa para empresas de outros segmentos, que podem aderir ao consórcio para adquirir veículos, máquinas e até para construir ou ampliar sedes.
– O consórcio Sicredi não é apenas um produto, mas uma ferramenta de desenvolvimento coletivo. O associado conta com um atendimento próximo e personalizado, no qual são apresentadas soluções alinhadas às suas necessidades, ao seu momento de vida e aos seus objetivos de planejamento e crescimento. Dessa forma, ele tem autonomia para escolher o que faz mais sentido para a construção ou ampliação do seu patrimônio, bem como para a realização das experiências que deseja vivenciar ao longo da vida – finaliza Samara.