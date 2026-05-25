Saiba como adquirir imóveis, veículos e serviços de forma planejada

Consórcio do Sicredi permite comprar imóvel com planejamento. Sicredi / Divulgação

Em 2025, o Sistema de Consórcios superou, pela primeira vez na história, o patamar de cinco milhões de adesões – aumento de 15% em relação ao ano anterior. O número inédito foi divulgado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), que projeta crescimento de até mais 11% para 2026.

Para a coordenadora de Desenvolvimento de Negócios da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Samara Tolotti, o avanço do modelo no país está ligado a fatores como juros elevados no crédito tradicional (que tornam os financiamentos menos atrativos) e flexibilidade de uso da carta de crédito, que permite a aquisição de diversos produtos e serviços.

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– O consórcio deixa de ser visto apenas como alternativa e se consolida no mercado brasileiro como uma estratégia de aquisição planejada. Esse movimento é impulsionado por um consumidor cada vez mais consciente em relação aos juros e ao endividamento, que passa a valorizar o planejamento financeiro como caminho para a realização de seus objetivos – conta Samara.

Conheça os principais tipos de consórcios oferecidos pelo Sicredi.

Consórcio auto

O consórcio auto é a solução indicada para quem deseja trocar ou comprar um veículo de forma planejada. Além disso, é atrativo para empreendedores que precisam renovar suas frotas, para profissionais que utilizam o veículo no trabalho e até para quem já tem os recursos para comprar o bem, mas não quer utilizaros investimentos.

No Sicredi, o serviço pode ser utilizado para a aquisição de:

carros novos ou usados

caminhões e veículos utilitários

motos de diferentes tamanhos

veículos elétricos

sistemas de energia solar

– O consórcio de veículos se torna mais vantajoso quando não há a necessidade imediata do veículo, já que ele pode ser adquirido de forma programada – explica Samara.

Consórcio de imóveis

De acordo com a ABAC, o consórcio de imóveis registra média anual de crescimento de 21% desde 2019. Para 2026, a expectativa é de que o setor siga em plena expansão e avance 25%.

Recomendado para quem deseja comprar, construir ou reformar uma propriedade sem pagar juros (há apenas a taxa de administração), o modelo pode ser usado para:

compra de casa ou apartamento

aquisição de terreno

construção de imóvel

reformas e ampliações

– Da mesma forma que o consórcio de veículos, o imobiliário possibilita o planejamento e a organização financeira, com parcelas acessíveis, ausência de juros e flexibilidade na aquisição, permitindo construção, aquisição na planta, compra de imóvel pronto ou quitação de financiamento imobiliário já existente – destaca a coordenadora de Desenvolvimento de Negócios da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG.

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Consórcio de serviços

O consórcio não serve exclusivamente para grandes aquisições. O sistema também pode ser utilizado para financiar projetos pessoais, familiares e profissionais.

Quem adere a um consórcio de serviços, por exemplo, consegue crédito para:

viagens

cirurgias e tratamentos de saúde

educação, cursos e intercâmbios

festas e eventos

aquisição de móveis planejados

contratação de serviços e projetos pessoais

– A procura por consórcios de serviços cresce principalmente no Sul do Brasil e é impulsionada por investimentos em educação (cursos, de forma geral), busca por saúde e bem-estar (procedimentos estéticos e odontológicos) e realizações pessoais, como eventos (casamentos, formaturas e festas) e viagens. Observa-se uma mudança de percepção das pessoas, que passaram a planejar experiências e desenvolvimento pessoal, não apenas bens – diz Samara.

Solução para diferentes objetivos e perfis

A flexibilidade para adquirir diferentes produtos e serviços faz com que o consórcio seja uma alternativa adaptável ao objetivo e ao momento de vida de cada pessoa.

– A pessoa sonhadora, por exemplo, pode realizar seus objetivos com o compromisso da parcela mensal, mantendo o foco e transformando planos em realidade. Quem tem o perfil mais de realizador, por sua vez, utiliza o consórcio como forma de estratégia financeira inteligente para construir e ampliar seu patrimônio. Já o público conhecido como “alta renda” planeja aquisições evitando a descapitalização dos recursos que já possui – ressalta a especialista.

A modalidade também é usada por profissionais do agronegócio para renovar frotas e maquinários, elevando a competitividade e a produtividade no campo. Além disso, funciona como uma alternativa para empresas de outros segmentos, que podem aderir ao consórcio para adquirir veículos, máquinas e até para construir ou ampliar sedes.