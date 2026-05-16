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Câmara de Passo Fundo realiza segunda Sessão Itinerante no bairro Jaboticabal

Projeto leva reuniões plenárias para dentro das comunidades e busca aproximar população do Legislativo

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