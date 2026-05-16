Câmara de Passo Fundo realiza segunda Sessão Itinerante no bairro Jaboticabal

Desde o começo deste ano, a Câmara Municipal de Passo Fundo está levando as sessões plenárias para dentro das comunidades.
Após a realização da primeira Sessão Itinerante, em 18 de março, o Legislativo promove, no próximo dia 27 de maio, a segunda edição da iniciativa. Desta vez, a reunião será realizada no Ginásio Poliesportivo Jaboticabal Integração, no bairro Jaboticabal.
A ideia é que as Sessões Itinerantes aproximem a Câmara Municipal da população, levando os debates e as decisões do Legislativo para dentro das comunidades. Além disso, a proposta busca ampliar o diálogo com os moradores e conhecer de perto as demandas dos bairros.
Durante o encontro itinerante, são realizados os mesmos procedimentos de uma sessão ordinária realizada no Plenário Sete de Agosto, incluindo:
- Pauta de discussões;
- Ordem do Dia, com votação de projetos e matérias;
- Comunicação de vereadores;
- Comunicação de bancadas e lideranças;
- Espaço para manifestações da comunidade por meio da Tribuna Popular, com fala de um representante por até oito minutos.
A principal diferença em relação às reuniões ordinárias é o horário. Na Câmara Municipal, as discussões tradicionalmente ocorrem às 15h, enquanto as Sessões Itinerantes são realizadas às 18h30, com o objetivo de facilitar a participação da comunidade.
Para divulgar a iniciativa, a Câmara Municipal ainda distribuirá materiais informativos sobre o local e o horário da sessão. Também serão realizadas ações de comunicação nos bairros Jaboticabal e Integração, como carro e moto de som, convidando os moradores a participarem e acompanharem o trabalho dos vereadores.
Balanço inicial
A primeira Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Passo Fundo foi realizada no Salão Social do estádio Vermelhão da Serra, no bairro São Cristóvão, e reuniu moradores, empresários, lideranças comunitárias, vereadores e assessores parlamentares.
De acordo com a avaliação do Legislativo, o primeiro encontro cumpriu o principal objetivo da iniciativa: aproximar os vereadores da comunidade e criar um espaço de diálogo direto com a população. Para isso, inclusive, a sessão contou com a atuação de assessores parlamentares, que auxiliaram na mediação entre os moradores e as lideranças políticas durante o evento.
Após o encontro, as demandas e solicitações apresentadas pela comunidade passaram a ser acompanhadas pela Câmara Municipal. Conforme informado pelo Legislativo, alguns encaminhamentos foram respondidos posteriormente, tanto de forma presencial quanto por meio de contatos via WhatsApp.
Próximas sessões
Ao todo, a Câmara Municipal programou quatro Sessões Itinerantes para serem realizadas ao longo deste ano em diferentes regiões da cidade. As outras duas reuniões já estão previstas:
- 22 de julho – CTG Fagundes dos Reis, no bairro São José
- 12 de agosto – CTG Moacyr da Motta Fortes, no bairro Vera Cruz
As reuniões são abertas ao público e representam uma oportunidade para a comunidade estar mais próxima dos vereadores e das decisões que impactam diretamente o município.