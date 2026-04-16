Como uma empresa gaúcha se tornou referência na fabricação de pallets plásticos no Brasil 

Base da Tecnotri está instalada no Distrito Industrial de Vila Maria. Tecnotri / Divulgação

A inovação já faz parte da rotina da indústria nacional. Dados da Pesquisa de Inovação (PINTEC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 33,6% das empresas industriais do país inovam em produtos ou processos – com taxas ainda mais altas no Sul, onde o índice chega a 36,3%.

É nesse contexto que desponta a Tecnotri. Instalada no Distrito Industrial de Vila Maria, a empresa se consolida como uma das maiores fabricantes de pallets plásticos do Brasil. Esse posicionamento é resultado de uma estratégia de investimentos em eficiência industrial, desenvolvimento de produtos e proximidade com o cliente. Em 2022, a entrada no Rototech Group, grupo italiano com mais de um século de atuação no setor, fortaleceu ainda mais essa trajetória. A integração ampliou a capacidade tecnológica da companhia, elevou os padrões de qualidade e impulsionou a presença internacional.

Hoje, a Tecnotri reúne mais de 100 produtos em seu portfólio, está presente em mais de 15 países, mantém um centro de distribuição em Campinas (SP) e conta com certificações como ISO 9001, ISO 14001 e IATF 16949, posicionando-se para atender demandas nacionais e globais com alto nível de exigência.

Entenda, em cinco pontos, os diferenciais que fazem a Tecnotri se destacar no mercado:

1. Rotomoldagem

O domínio da rotomoldagem é um dos principais diferenciais da Tecnotri. O processo permite a fabricação de peças plásticas com alta resistência, durabilidade e acabamento uniforme. Diferentemente de métodos convencionais, o processo entrega estruturas monobloco, sem emendas, o que reduz pontos de falha e amplia a vida útil dos produtos.

A partir dessa tecnologia, a empresa desenvolve soluções como pallets plásticos rotomoldados, contentores tipo bin e bacias de contenção, voltadas a diferentes aplicações logísticas e industriais. A produção utiliza matéria-prima 100% virgem, assegurando padronização, desempenho e conformidade com normas técnicas e sanitárias.

2. Projetos personalizados

Diante de operações com demandas específicas, a empresa atua em parceria com os clientes para desenvolver projetos personalizados, alinhados às particularidades de cada processo. Esse modelo de cocriação permite melhor adaptação ao layout operacional, aumento de produtividade e redução de custos logísticos, além de maior eficiência no uso dos equipamentos.

3. Versatilidade

A Tecnotri atende a diferentes segmentos com demandas técnicas específicas. Na indústria alimentícia, por exemplo, os produtos seguem padrões rigorosos de higiene e segurança. No setor farmacêutico, o foco está na rastreabilidade e na qualidade dos materiais. Já no agronegócio, as soluções são desenvolvidas para suportar condições severas e contribuir para a produtividade no campo, enquanto a indústria automotiva exige precisão e integração com processos automatizados.

4. Logística

A Tecnotri atua na otimização da logística das empresas, com soluções desenvolvidas para melhorar o fluxo operacional, reduzir custos e aumentar a eficiência. Os produtos contribuem para a diminuição de perdas e avarias, o melhor aproveitamento de espaço e maior padronização de processos, além de oferecerem durabilidade superior em relação a outros materiais.

Alinhada às demandas da Indústria 4.0, a empresa também investe em soluções que ampliam a rastreabilidade, permitem integração com sistemas e favorecem a otimização da cadeia logística.

5. Sustentabilidade

A sustentabilidade está incorporada à operação da Tecnotri e orienta o desenvolvimento dos produtos. As soluções são fabricadas com matéria-prima virgem e podem ser reprocessadas ao fim da vida útil, contribuindo para a economia circular. Além disso, itens como bacias de contenção auxiliam na prevenção de contaminações e no atendimento às normas ambientais.