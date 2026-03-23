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Apollo Incubadora abre processo seletivo para impulsionar negócios

Vinculado ao UPF Parque, programa recebe inscrições até 23 de março de projetos em estágio inicial ou em fase de consolidação no mercado.

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