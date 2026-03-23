Apollo Incubadora abre processo seletivo para impulsionar negócios

Apollo Incubadora fica no UPF Parque Científico e Tecnológico. Laura Bruch

Iniciativa da Universidade de Passo Fundo (UPF), o UPF Parque Científico e Tecnológico nasceu com o propósito de conectar pessoas a ideias disruptivas e com potencial para transformar a sociedade. Atualmente, esse ecossistema de inovação engloba iniciativas como a Apollo Incubadora de Negócios, que está com inscrições abertas para um novo ciclo de pré-incubação e incubação voltado a ideias em fase inicial ou em processo de consolidação no mercado.

– Nos últimos anos, a Apollo consolidou uma metodologia própria, estruturada em fases que vão da ideação à incubação, apoiando negócios de base tecnológica e promovendo a conexão entre universidade, mercado e ecossistema de inovação. Entre as principais conquistas, estão o fortalecimento de startups com foco em tecnologia, a ampliação das conexões com investidores e parceiros estratégicos, e a consolidação da instituição como referência regional em desenvolvimento de projetos inovadores – conta a head de Novos Negócios do UPF Parque Científico e Tecnológico, Marcia Horn.

Nesta entrevista, a executiva compartilha informações sobre o processo seletivo em aberto – com inscrições disponíveis até 23 de março – e conta como o programa pode colaborar para o desenvolvimento de diferentes tipos de negócios.

Qual é o objetivo central da Apollo Incubadora de Negócios?

A Apollo é uma iniciativa de estímulo à inovação e ao empreendedorismo acadêmico e tecnológico vinculada ao UPF Parque. Seu objetivo é transformar ideias em negócios viáveis, escaláveis e sustentáveis, conectando universidade, mercado e ecossistema de inovação. São mais de 36 negócios pré-incubados, 55 incubados, 20 graduados e quatro startups que receberam aceleração. Nos últimos dois anos, essas últimas captaram mais de R$ 1,5 milhão.

Como o vínculo com a Universidade de Passo Fundo fortalece a incubadora?

O vínculo com a Universidade de Passo Fundo é um diferencial estratégico. A conexão direta com pesquisadores, professores, laboratórios e infraestrutura qualificada cria um ambiente favorável à inovação.

A proximidade permite que as startups acessem conhecimento científico, tecnologia, mentorias especializadas e talentos em formação. Além disso, promove a transferência de tecnologia e incentiva a cultura empreendedora dentro da universidade, aproximando teoria e prática de forma concreta. Esse processo gera as deep techs, empresas baseadas em descobertas científicas e inovações de alto risco, com foco em solucionar problemas complexos.

A Apollo está com inscrições abertas para seleção de novos projetos. Como funciona essa iniciativa?

A iniciativa busca identificar projetos inovadores com potencial de crescimento e impacto, oferecendo suporte estruturado para que evoluam em modelo de negócios, validação de mercado, estruturação jurídica, estratégia comercial e acesso a conexões estratégicas.

Nosso objetivo é atrair tanto ideias em estágio inicial quanto negócios que já estão operando, mas que desejam crescer de forma estruturada e sustentável. Este ciclo conta com apoio institucional estratégico da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, através da Secretaria de Inovação, e do Sebrae, para o fomento da metodologia.

A oportunidade é voltada a quais tipos de empreendedores e startups?

A oportunidade é voltada a empreendedores, pesquisadores, estudantes e empresas em fase inicial ou de consolidação que desenvolvam soluções inovadoras, preferencialmente de base tecnológica, mas não exclusivamente. A oportunidade é aberta a toda a comunidade. Portanto, não é obrigatório ter vínculo com a UPF.

Buscamos ideias com potencial de escalabilidade, diferenciação no mercado e capacidade de geração de impacto econômico. Entre os requisitos, estão a apresentação clara da proposta de valor, o comprometimento da equipe com o desenvolvimento do projeto e a disponibilidade para participar das atividades do programa.

Como e até quando os interessados podem se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online disponível nos canais oficiais da incubadora e do UPF Parque. O prazo para inscrição segue aberto até 23 de março.

Recomendamos que os interessados leiam atentamente o edital, organizem as informações do projeto e realizem a inscrição dentro do período estabelecido. Eles podem nos acionar para tirar dúvidas ou conhecer melhor a Apollo.

Depois da inscrição, quais são os próximos passos do processo seletivo?

Após a inscrição, os projetos passam por uma etapa de análise técnica, considerando critérios como grau de inovação, viabilidade, potencial de mercado e perfil da equipe. Os selecionados seguem para etapa de avaliação complementar, que inclui uma apresentação de até 15 minutos para uma banca composta por empresários, pesquisadores e pessoas de mercado. Ao final, os aprovados ingressam formalmente no programa de pré-incubação ou incubação, conforme o nível de maturidade do projeto, iniciando o plano de desenvolvimento estruturado.

Quais são os principais benefícios de participar do programa e o que os selecionados podem esperar?

Os selecionados podem esperar acompanhamento estratégico, mentorias especializadas, oficinas e workshops, acesso à infraestrutura da UPF e do UPF Parque, apoio na modelagem e validação do negócio, conexão com investidores e integração ao ecossistema de inovação regional. Na prática, isso significa reduzir riscos, acelerar o crescimento, aumentar a maturidade do projeto e ampliar as oportunidades de mercado. Nosso foco é transformar boas ideias em negócios sólidos, sustentáveis e competitivos.

Quais são as expectativas da Apollo Incubadora de Negócios em relação ao processo seletivo que está aberto?