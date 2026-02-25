Poder público retoma trabalhos em Passo Fundo

Abertura do Período Legislativo Ordinário em Passo Fundo. Michele Sautner / Divulgação

Em 18 de fevereiro, a Câmara Municipal de Passo Fundo realizou a Sessão Especial de Abertura e Instalação do Período Legislativo Ordinário, que abriu oficialmente os trabalhos de 2026, marcando o retorno das sessões semanais, do funcionamento das comissões permanentes, das audiências públicas e das demais atividades institucionais. A reunião plenária contou com a participação não apenas de servidores do poder público, mas também de lideranças empresariais, sindicais e comunitárias.

Durante o encontro, os participantes discutiram a necessidade de atuar com responsabilidade e comprometimento para escutar as demandas da população e trabalhar em prol do bem-estar da região. Além disso, foram abordados alguns dos principais objetivos e projetos previstos para os próximos meses.

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Veja detalhes sobre os três principais:

Sessões nos bairros de Passo Fundo

Entre as iniciativas previstas para 2026 destaca-se a realização de sessões em quatro bairros de Passo Fundo: Integração, São Cristóvão, São José e Vera Cruz.

A medida busca levar o poder público aos locais onde tudo acontece, criando uma ponte ainda mais próxima de escuta para identificar as demandas e necessidades da população.

É importante ressaltar que todas as sessões realizadas fora da casa legislativa serão ordinárias e completas, com direito a manifestações na tribuna, discussão de projetos na pauta, votação na ordem do dia e realização da tribuna popular.

Transparência e portas abertas

Além de levar a política aos bairros de Passo Fundo, a Câmara Municipal prevê outros tipos de iniciativas de aproximação com a população. As portas da instituição (instalada na Rua Dr. João Freitas, 75), por exemplo, ficam abertas ao público, que pode visitar o local durante todo o horário de funcionamento (das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h) e acompanhar de perto as atividades do serviço legislativo.

Além disso, interessados podem acessar as redes sociais e o site oficial para conferir detalhes tanto sobre as sessões que já foram realizadas como em relação às que estão programadas, aos projetos e às novidades.

Trabalho em conjunto com a prefeitura

Outro assunto citado durante a Sessão Especial de Abertura e Instalação do Período Legislativo Ordinário foi o desejo de representar a comunidade local da melhor forma possível. O objetivo central é fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, atendidas e tenham orgulho de suas lideranças políticas.