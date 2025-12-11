Projeto de construtora gaúcha é reconhecido como um dos principais arranha-céus das Américas 

Cristiano Basso, CEO da UNA, recebeu, em Miami, o selo de excelência do International Property Awards pelo projeto Pinot Noir. UNA Construções / Divulgação

O Brasil vive um momento de retomada e transformação no mercado imobiliário. Conforme dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), os lançamentos residenciais cresceram expressivamente em 2025, acompanhados de um novo perfil de comprador que valoriza tecnologia, sustentabilidade e experiências dentro do imóvel. Relatórios do setor e estudos internacionais também destacam maior interesse por métodos construtivos mais eficientes e por soluções alinhadas às práticas ESG — conjunto de critérios que avalia o desempenho ambiental, social e de governança das empresas.

Em meio a esse cenário, empreendimentos como o Pinot Noir Apartaments & Penthouses, em Passo Fundo, chamam atenção inclusive fora do país. No dia 21 de novembro, o projeto da UNA Construtora recebeu, em Miami, o selo de excelência do International Property Awards. Desenvolvido em parceria com o Studio Ronaldo Rezende Arquitetura, o projeto foi premiado na categoria Residential High-Rise Development – Americas, posicionando o empreendimento entre os arranha-céus residenciais mais relevantes do continente.

— O protagonismo da UNA em Passo Fundo se revela na entrega de grandes empreendimentos diferenciados, premiações e reconhecimentos internacionais, comprovando que o desempenho da nossa empresa condiz com o que estamos entregando — afirma Cristiano Basso, CEO da construtora.

A seguir, Basso explica como é possível elevar o padrão de habitação em cidades do interior e destaca que a aposta em inovação, qualidade e experiência pode ser um diferencial decisivo na nova fase do mercado imobiliário brasileiro.

Quais movimentos do mercado ajudam a explicar o avanço da construção civil brasileira e seu crescente reconhecimento internacional?

Nos últimos anos, a arquitetura brasileira passou por uma transformação evidente, especialmente em relação à tecnologia na composição de fachadas. Vemos isso nos grandes empreendimentos do país, nas grandes capitais e, no nosso caso, aqui em Passo Fundo. Essa diferenciação no design dos prédios é uma das características que eu sempre quis trazer para a UNA. Entendo que o destaque do Brasil no cenário internacional decorre da evolução da arquitetura e da engenharia, impulsionada pelo investimento das incorporadoras, especialmente do Sul do país, em projetos de maior complexidade e inovação.

O que representa ter um empreendimento premiado pelo International Property Awards?

Reflete o propósito que a UNA tem no desenvolvimento dos seus projetos. Embora já tivéssemos sido reconhecidos por outras iniciativas da empresa, este prêmio é específico de projeto. Fomos incentivados a nos inscrever no concurso pelo Studio Ronaldo Rezende — nosso escritório de arquitetura, que já havia participado com outras incorporadoras — e acreditávamos que tínhamos boas chance, considerando a forma como o Pinot Noir foi concebido. Afinal, há um equilíbrio entre arquitetura, paisagismo e engenharia nesse empreendimento.

É algo muito significativo porque criamos projetos que valorizam o conforto e qualidade de vida dos nossos clientes. Este prêmio confirma que o investimento que a empresa faz é percebido e reconhecido — seja nos componentes, na escolha de revestimentos, nas adequações do projeto ou na concepção dos espaços privados e áreas sociais. Foi isso que fez com que o Pinot Noir se destacasse, aliado à sua arquitetura moderna e contemporânea.

Quais características do projeto mais chamaram a atenção do júri internacional?

O Pinot Noir se destaca inicialmente pelo movimento em lâminas lineares da fachada, que cria a impressão de que o prédio está girando. Mesmo sendo uma fachada norte, buscando a melhor orientação solar, o projeto equilibra três movimentos estruturais, levando os apartamentos a ângulos diferentes conforme mudam os blocos.

Em seguida, vem o revestimento da estrutura, que apresenta fachadas ventiladas — uma das soluções mais modernas e eficientes da construção civil — e tonalidades marcantes que evocam a madeira das abas do prédio, transmitindo uma sensação de conforto e acolhimento.

Também podemos citar o paisagismo, assinado pela Tellini Vontobel, que se integrou muito bem ao projeto arquitetônico e acabou “vestindo” o embasamento do prédio — principalmente em relação às oliveiras, que exalam sofisticação e harmonia, valorizando o contraste da fachada com as texturas e a paleta de cores utilizadas.

Para completar, a parte condominial do empreendimento, com o Complexo Wellness, voltado para qualidade de vida, também chamou atenção. Isso é relevante porque, além de plantas amplas de apartamentos, a partir de 200 metros quadrados, entregamos uma qualidade diferenciada em ambientes dedicados ao exercício físico, aos cuidados com a saúde e beleza, ao lazer e ao relaxamento.

É possível notar o crescimento da demanda por projetos mais tecnológicos, sustentáveis e experienciais no Estado?

Sim, principalmente entre os clientes do nicho do Pinot Noir, que entendem de arquitetura e buscam o projeto ideal para a sua vida. Por isso, adotamos soluções como lajes protendidas sem vigas, que oferecem maior liberdade para a disposição das divisórias. Assim, o próprio cliente pode personalizar o apartamento, escolhendo entre diferentes plantas e seguindo as sugestões da UNA para criar um espaço que atenda às suas necessidades e preferências.

Hoje, os compradores estão muito bem informados sobre tecnologias e possibilidades aplicáveis aos projetos, e nós já partimos dessa premissa. O objetivo é que cada cliente se sinta parte da concepção do apartamento, participando da composição dos ambientes com características que realmente valoriza.

Com isso, buscamos sempre inovar, incorporar tecnologias diferenciadas e proporcionar conforto. A cada novo empreendimento, fortalecemos nossa relação com os clientes, e projetos como o Pinot Noir comprovam essa dedicação desde o lançamento até a entrega.

Além da premiação, que aprendizados e tendências globais foram identificados em Miami e como eles devem influenciar os próximos projetos da UNA?

Não há nada mais enriquecedor do que conhecer outros lugares e observar como as pessoas vivem fora da sua cidade. Em Miami, região que conheço bem, os empreendimentos são de alto luxo e voltados aos cuidados com a saúde. Os apartamentos são amplos, com espaços generosos, e, devido ao clima é tropical, o uso de sacadas é mais recorrente. Embora esse não seja o nosso caso em Passo Fundo, o princípio que aplicamos no Pinot Noir é o mesmo: criar grandes áreas de lazer e bem-estar para os moradores.

Outro ponto de destaque é o uso de tecnologias construtivas. A construção civil global enfrenta hoje o desafio da escassez de mão de obra, e a indústria precisa se tornar mais eficiente. Por isso, projetamos pensando em componentes de vedação maiores e aberturas amplas para vidros, eliminando processos mais artesanais como o bloco cerâmico ou a argamassa. Em Miami, além dessa otimização, observamos construções com grandes aberturas e amplas áreas envidraçadas, que garantem iluminação natural mais eficiente aos apartamentos.