Prêmio reconhece empresas que avançaram em práticas ESG

Instituições foram premiadas conforme o nível de evolução alcançado dentro da metodologia do programa. AKVO / Divulgação

Em dezembro, o Prêmio Gaúcho de Sustentabilidade (PGS), reuniu, no Instituto Caldeira, empresas de setores de indústria, comércio e serviços para o encerramento da edição 2025. Desde as inscrições, as organizações participantes passaram por um processo estruturado de diagnóstico, acompanhamento técnico e avaliação de maturidade ESG, que estava alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

Para entender mais sobre a trilha de aprendizado das instituições inscritas, GZH entrevistou o Thomaz A. Tomasoni, um dos sócios proprietários da empresa para entender como funcionava o processo de diagnóstico sobre as práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG).

Como funciona o PGS e qual é o principal objetivo da iniciativa?

O PGS é um programa que acompanha empresas ao longo de um ciclo de desenvolvimento em ESG. Em 2025, 45 instituições participaram da jornada, utilizando a plataforma AKVO ESG para avaliar seu nível de maturidade nos pilares ambiental, social e de governança, identificar riscos e oportunidades e estruturar planos de ação com apoio técnico especializado.

Além da avaliação, o ciclo inclui o acompanhamento contínuo e momentos de troca entre os participantes. No evento de encerramento, por exemplo, a programação contou com uma mesa-redonda com representantes da Cresol Base Rio Grande do Sul, Pellegrin Elétrica e Industrial e Transportes Transvidal, que compartilharam experiências práticas vivenciadas ao longo do programa.

Como funciona a premiação e quais são as categorias?

As empresas são reconhecidas conforme o nível de evolução alcançado dentro da metodologia do programa. Em 2025, houve destaque para organizações enquadradas como participantes ou premiadas nas categorias Bronze, Prata, Ouro e Diamante, refletindo diferentes estágios de maturidade em ESG.

Para selecionar os premiados, é feito um diagnóstico com base na norma ABNT PR 2030-1 , que orienta a integração da sustentabilidade à estratégia dos negócios. A partir desse referencial, as empresas conseguem ter uma visão estruturada de onde estão e quais passos precisam dar para avançar em suas práticas ESG.

Qual foi o significado do evento realizado no Instituto Caldeira?

A cerimônia marcou o ponto alto da edição 2025, reunindo participantes, equipe organizadora e parceiros para um dia de conteúdos, integração e networking. O encontro também simbolizou o encerramento de uma jornada coletiva de aprendizado e evolução em sustentabilidade corporativa.

Segundo Thomaz A. Tomasoni, ao final do evento, a organização destacou a contribuição das empresas participantes para o avanço da sustentabilidade no ambiente empresarial brasileiro e falou sobre a próxima edição do Prêmio Gaúcho de Sustentabilidade.



O período de inscrições para 2026 já tem data marcada e pode ser feito pelo site oficial do PGS, entre os dias 01 de maio a 20 de junho de 2026.

Empresas que figuraram na categoria de Participante:

ACCIE

Agência Noroeste

Agricon Business

Ancezki

PROBEM

RW Consultoria Ambiental e Agrícola

Empresas premiadas na categoria Bronze:

Agência Moove

CFC Sinal Verde

Cooperliquidos

Ecosul Embalagens

Giaretton Contabilidade LTDA

Metaro

meuResíduo

MK consultoria ambiental

Pellegrin Elétrica Industrial

Rádio Virtual FM 104.7

Skovronski Alimentos

Villa Trentin

Empresas premiadas na categoria Prata:

CDL ERECHIM

CECAFES

Colégio Teutônia

Cresol Aratiba

Cresol Aurea

Cresol Getúlio Vargas

Cresol Jacutinga

Cresol Noroeste

Cresol Planalto Serra Sul

Ecoespuma

GovTech Lab

Multiplaspel

Recicle Bem

Empresas premiadas na categoria Ouro:

Avant Solar

Cavaletti

Cresol São Valentim

Grupo Vega

Irani Papel e Embalagem

S.A

Lagar H

Sicredi UniEstados

Transportes Transvidal

Empresas que receberam o prêmio na categoria Diamante: