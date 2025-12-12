Modalidades de Ingresso Especial ampliam acesso à graduação  

Campus recebe estudantes interessados em iniciar formação superior. Universidade de Passo Fundo / Divulgação

No Vestibular de Verão 2026, a Universidade de Passo Fundo (UPF) reforça as diferentes formas de ingresso para quem quer começar uma graduação, voltar à universidade ou mudar de área. As opções incluem transferência, reingresso, seleção simplificada e o Recomeçar Plus, voltado para pessoas com 35 anos ou mais. A proposta tem como objetivo facilitar o acesso ao ensino superior de forma prática e personalizada.

Em entrevista, a representante do Departamento Comercial da UPF, Luana Moraes, comenta como o Ingresso Especial abriu novas possibilidades de escolha para os alunos e quais são os critérios de participação para cada programa.

Para quem são pensadas as modalidades de Ingresso Especial da UPF?

As modalidades atendem quem quer continuar um curso, iniciar outra graduação ou retomar os estudos depois de um intervalo. Os processos são simples e incluem benefícios importantes, como o desconto de 50% na matrícula, válido para todos os participantes.

O que o estudante que opta pela transferência precisa saber antes de solicitá-la?

O pedido pode ser feito pelo site ou diretamente com a equipe da universidade, que orienta todo o encaminhamento. Para a análise, o candidato deve apresentar documentos pessoais, histórico escolar e as ementas das disciplinas já cursadas. A coordenação do curso avalia o material e define os possíveis aproveitamentos.

Quais cursos costumam receber mais pedidos de transferência?

Todos os cursos recebem procura, mas percebemos maior interesse nas áreas que exigem uma carga horária prática mais intensa, as quais acabam concentrando um número maior de solicitações. Os estudantes buscam viver a experiência de fato: aprender fazendo, conhecer os espaços e vivenciar a área escolhida.

A UPF é referência em ensino, pesquisa, extensão e, especialmente, na vivência prática e na experiência real em diferentes cenários, tanto dentro da universidade quanto junto à comunidade.

O crescente interesse pelo reingresso chama atenção. O que motiva essa procura e de que maneira o processo acontece?

O reingresso atende pessoas que já concluíram uma graduação e desejam iniciar um novo curso. Nessa modalidade, o candidato pode solicitar análise de aproveitamento das disciplinas já cursadas, especialmente quando a nova formação tem relação com a anterior. Quem vem de outra instituição recebe 10% de desconto nas mensalidades, enquanto diplomados pela UPF têm direito a 25%.

De que forma a seleção simplificada se destaca em relação às demais formas de ingresso?

Ela é destinada àqueles que já iniciaram seus estudos na UPF ou em outra instituição e tiveram a matrícula cancelada. Como esse grupo já passou por um processo seletivo anterior, não precisa refazer o exame de admissão. Basta enviar a inscrição pelo site ou pelo WhatsApp.

Que documentos são necessários para solicitar a seleção simplificada?

É necessário enviar os documentos pessoais de identificação e os comprovantes da formação anterior, como diploma, histórico e ementas das disciplinas. Tudo acontece de forma prática, como nas demais modalidades de retorno aos estudos com 50% de desconto na matrícula.

Como funciona o Recomeçar Plus e quem se encaixa no perfil atendido?

O Recomeçar Plus é um incentivo criado para facilitar a retomada dos estudos. Ele garante 50% de desconto nas mensalidades para pessoas com 35 anos ou mais que queiram começar a primeira graduação ou retornar aos estudos para uma segunda formação. É indicado para quem deseja mudar de área, buscar melhores oportunidades no trabalho ou realizar um projeto pessoal que ficou pausado. Válido para todos os cursos – exceto Medicina –, permite que cada pessoa escolha uma área com a qual se identifique e que traga retorno financeiro e realização profissional.

Outras formas de ingresso especial