Do interior para o mercado: conheça a marca gaúcha que aposta em maquiagem prática  

Com apenas dois anos de trajetória, a Kause Be vem conquistando espaço no mercado de maquiagem ao unir produção própria, autenticidade e conexão com suas consumidoras. No site da marca já é possível encontrar uma linha completa que vai desde produtos para face, olhos, sobrancelha e lábios até itens de skincare, um portfólio que reforça a expansão e o amadurecimento da empresa.

Idealizada por Mayara Tres, a Kause Be surgiu da percepção de que faltavam opções capazes de acompanhar a vida real, com itens práticos, leves e pensados para a rotina da mulher. Esse olhar inicial evoluiu para o novo posicionamento da empresa, que aprofunda essa proposta e amplia seu propósito.

– A maquiagem vai muito além da estética. É sobre se sentir bem, ser autêntica e expressar sua verdade. Nosso slogan “É sobre ser”, reflete uma marca que respeita cada fase e emoção da mulher real – afirma a fundadora.

Funcionalidade no dia a dia

O ritmo acelerado do cotidiano sempre guiou o desenvolvimento dos produtos. Para Mayara, o objetivo é criar soluções que se ajustem ao movimento diário sem tornar o dia a dia mais complicado. Por isso, texturas confortáveis e fórmulas com múltiplas funções fazem parte das escolhas da empresa.

– Queremos que a maquiagem entre no dia da mulher sem pesar. Buscamos unir praticidade, naturalidade e leveza de um jeito que faça sentido para a nossa realidade – destaca a executiva.

Nesse contexto, um dos itens mais procurados é o Blush Stick 3 em 1. Ele se tornou um dos favoritos por oferecer cor para lábios, olhos e bochechas em uma única aplicação – um aliado versátil no nécessaire.

A influência da identidade regional

Fundada no interior do Rio Grande do Sul, a Kause Be cresceu observando de perto o comportamento, o estilo de vida e as preferências das mulheres locais. Essa proximidade influencia cada etapa do processo de fabricação, desde a definição das cores até o modo de comunicar.

Para Mayara, essa ligação não nasce apenas de referências visuais, mas da convivência e da escuta contínua com quem faz parte desse território. Alguns pontos ajudam a entender por que essa conexão é tão verdadeira:

1. Relação construída a partir do olhar real: Para Mayara, é importante que as mulheres gaúchas se reconheçam no que a Kause Be faz e sintam que fazem parte dessa construção.

2. Pertencimento que vai além do consumo: Segundo a fundadora, valorizar quem vive na região também significa fortalecer autoestima e garantir que cada mulher se sinta representada e incluída.

3. Representatividade como compromisso contínuo: O crescimento da empresa nesse contexto demonstra o cuidado em manter escolhas de linguagem, cor e posicionamento que expressem a força e a autenticidade das consumidoras.

Produção própria como diferencial da marca

O trabalho da Kause Be acontece do início ao fim dentro da própria empresa, o que permite um cuidado maior em cada fase. Esse modelo permite testar, ajustar e aprimorar constantemente, visando um resultado mais estável e confiável.

– Ter a produção em casa nos dá liberdade para inovar e criar soluções alinhadas ao que as mulheres da região realmente procuram – salienta a executiva.

Além disso, essa estratégia fortalece a economia local, movimentando empregos, fornecedores e tecnologia na região.