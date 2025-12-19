Conheça a torre residencial que redesenhou paisagem urbana de Passo Fundo 

A fachada em curvas do Chardonnay 257 marca a identidade arquitetônica da torre e traz um novo símbolo para a paisagem de Passo Fundo. UNA Construtora / Divulgação

Nos últimos anos, um movimento vem redesenhando o mapa urbano brasileiro. Cada vez mais moradores migram para cidades de médio porte e passam a escolher prédios altos situados perto de comércio, serviços e transporte. Levantamentos do IBGE indicam que o número de brasileiros vivendo em apartamentos cresce de forma contínua desde 2000, impulsionado por mudanças socioeconômicas e por políticas que estimulam o adensamento urbano. Esse avanço, antes concentrado nos grandes centros, agora ganha força no Rio Grande do Sul e começa a transformar a paisagem das cidades gaúchas.

É nesse cenário que Passo Fundo se destaca no panorama estadual da verticalização. Com entrega prevista para fevereiro de 2026, o Chardonnay 257, empreendimento da UNA Construtora, tem 140 metros de altura sendo a torre residencial mais alta do Rio Grande do Sul, segundo Cristiano Basso, CEO da UNA Construtora.

— O impacto desse empreendimento é significativo. Ele coloca Passo Fundo em posição de destaque na construção civil e na arquitetura, projetando o município a um novo patamar. Esse movimento reforça algo que já observamos: Passo Fundo se consolida como o segundo polo da construção civil no Estado, com empreendimentos de alto padrão e uma verticalização bem estabelecida — avalia Basso.

Para Basso, o Chardonnay 257 deixou de ser apenas um projeto da empresa e passou a ser uma obra que pertence à comunidade. Ele acredita que o edifício se consolida como um novo marco da arquitetura do Rio Grande do Sul e tem potencial para se tornar uma referência do segmento por muito tempo.

Conheça quatro curiosidades sobre o projeto:

1. O conceito exclusivo

O Chardonnay 257 surgiu da percepção de uma demanda crescente por exclusividade, pensado para quem busca altura, privacidade, vistas panorâmicas e a sensação de ter um andar inteiro só para si. Além da altura, projeto foi guiado pelo cuidado com o padrão arquitetônico. As curvas da fachada, escolhidas para marcar a identidade visual do edifício, refletem a intenção da UNA Construtora de transformá-lo em um novo símbolo da arquitetura gaúcha.

2. Inovações na construção

A execução do Chardonnay 257 exigiu um conjunto de soluções de engenharia voltadas principalmente à logística e ao transporte vertical de materiais. Para assegurar agilidade e segurança em uma obra de 140 metros de altura, a UNA Construtora investiu em um dos elevadores cremalheira de maior velocidade disponível no mercado e uma grua suspensa, recursos que otimizaram os fluxos de trabalho e reduziram riscos para as equipes em um canteiro de obras de movimentação intensa.

Com 34 apartamentos e 40 andares, Chardonnay 257 tem entrega prevista para fevereiro de 2026. UNA Construtora / Divulgação

3. Diferenciais do Chardonnay 257

Entre os destaques estão a fachada em curva com revestimento de ACM (Aluminum Composite Material) — um material leve, resistente e flexível que oferece isolamento térmico e acústico — e a tecnologia construtiva empregada no empreendimento. Outro diferencial é a exclusividade de um apartamento por andar na torre mais alta do Estado, além de proporcionar ambientes dedicados ao bem-estar, como espaços gourmet, áreas para crianças, ambientes esportivos e piscina.

4. Condomínio para relaxar e se divertir

O Chardonnay 257 conta com dois pavimentos dedicados ao lazer e ao relaxamento, somando 2,5mil metros quadrados de área condominial. A estrutura inclui piscinas de inverno e verão, spa e piscina infantil, além de três espaços kids — um ao ar livre, outro integrado ao Outdoor Fitness para que pais e filhos possam aproveitar o local ao mesmo tempo, e uma brinquedoteca com pé-direito duplo, tobogã e claraboia para observar o céu à noite. O edifício também oferece diversos espaços gourmet, como o Wine Club, e uma sala com isolamento acústico no subsolo — ao lado das garagens — destinada a aulas de música e ensaios de bandas, garantindo liberdade sem comprometer o sossego dos moradores.

Últimas unidades disponíveis

No início de 2026, a UNA Construtora vai realizar uma coletiva de imprensa e uma festa para os moradores celebrarem a entrega do projeto. Ao todo, o Chardonnay 257 conta com 40 pavimentos e 34 apartamentos. Apenas quatro unidades seguem disponíveis e, segundo Basso, a procura permanece alta nesta fase final de comercialização.