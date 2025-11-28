Plano HC Mais Saúde em Passo Fundo já conta 12 mil beneficiários e cobertura integral 

Estrutura do HC Mais Saúde está localizada na Travessa Doutor Arthur Leite. HC Mais Saúde / Divulgação

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF), referência em saúde na macrorregião Norte do Rio Grande do Sul e com 111 anos de atuação, lançou em novembro seu plano de saúde próprio: o HC Mais Saúde. A iniciativa é resultado da aquisição do Hospital Prontoclínica, realizada em fevereiro de 2025, e marca um passo estratégico para a expansão do atendimento no setor privado.

– Trata-se de um plano de saúde com estrutura própria. O beneficiário passa a contar com dois hospitais: a antiga Prontoclínica, referência do HC Mais Saúde, e toda a estrutura do complexo HC. Isso oferece mais respaldo e credibilidade aos usuários que optarem pelo serviço – explica o diretor comercial do HC Mais Saúde, Cesar Bilibio.

Com a compra da operação e da respectiva operadora de saúde, o grupo incorporou 12 mil beneficiários. O novo serviço marca a entrada definitiva do HCPF no segmento da saúde suplementar, oferecendo atendimento qualificado, tecnologia e a reconhecida experiência do hospital, agora em um modelo de assistência médica acessível à comunidade.

Confira mais detalhes sobre o HC Mais Saúde:



Planos e modalidades de adesão

O HC Mais Saúde oferece opções voltadas a diferentes necessidades e perfis de beneficiários. Na prática, são dois tipos de plano e três modalidades de adesão, todos com cobertura conforme as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Tipos de plano:

Plano Ambulatorial: cobre consultas em todas as especialidades médicas; inclui exames laboratoriais, diagnósticos e de imagem; e contempla procedimentos ambulatoriais, pequenos procedimentos e cirurgias que não exijam internação.

cobre consultas em todas as especialidades médicas; inclui exames laboratoriais, diagnósticos e de imagem; e contempla procedimentos ambulatoriais, pequenos procedimentos e cirurgias que não exijam internação. Plano Completo: reúne todos os serviços do Plano Ambulatorial e adiciona cobertura hospitalar integral, incluindo internações.

Modalidades:

Individual: destinada a quem deseja contratar um plano de forma independente, com cobertura para urgências e emergências, consultas, exames, internações e obstetrícia.

destinada a quem deseja contratar um plano de forma independente, com cobertura para urgências e emergências, consultas, exames, internações e obstetrícia. Familiar: permite a inclusão de dependentes, oferecendo segurança e cuidado integral para toda a família, com a mesma cobertura ambulatorial e hospitalar.

permite a inclusão de dependentes, oferecendo segurança e cuidado integral para toda a família, com a mesma cobertura ambulatorial e hospitalar. Empresarial: voltado a empresas interessadas em oferecer assistência médica qualificada aos colaboradores, com foco em prevenção, teleatendimento e gestão de saúde corporativa.

Como contratar

O processo de adesão ao HC Mais Saúde foi estruturado para ser rápido e intuitivo. O interessado deve entrar em contato com a central de atendimento, disponível por telefone ou WhatsApp no número (54) 2103-3344 ou pelo site www.hcmaissaude.com.br .

Uma gestora de planos recebe as informações, identifica as necessidades do cliente ou da empresa e elabora uma proposta personalizada. Após a formalização da contratação, o beneficiário passa a contar com toda a estrutura do HC Mais Saúde – localizada na Travessa Doutor Arthur Leite, 37 –, além da infraestrutura técnica e logística do Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Modernização e Expansão

Os primeiros investimentos no antigo Hospital Prontoclínica focaram na modernização e ampliação da estrutura assistencial. O bloco cirúrgico recebeu novas salas, e andares foram liberados para internações, incluindo a retomada da área dedicada à psiquiatria.

Houve também investimentos no Centro de Diagnóstico, com a aquisição de um novo equipamento de raio-X e a atualização de aparelhos da UTI. Segundo Bilibio, a instituição mantém um cronograma contínuo de modernização, alinhado à infraestrutura já existente no HCPF.