Plano de saúde de Passo Fundo oferece assistência para pessoas e empresas 

HC Mais Saúde já beneficia quase 12 mil pessoas em 16 cidades gaúchas. HC Mais Saúde / Divulgação

O setor de saúde no Brasil enfrenta um cenário de transformação crescente. Conforme o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), o segmento é impulsionado por avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e pela necessidade de oferecer cuidados cada vez mais eficientes e humanizados. Esse movimento tem levado hospitais e operadoras a reverem suas estratégias e ampliarem suas formas de atuação.



É nesse contexto que o Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) amplia sua presença com o HC Mais Saúde, seu plano de saúde próprio. O serviço marca a entrada definitiva da instituição no segmento da saúde suplementar, oferecendo atendimento de qualidade, tecnologia e a reconhecida experiência do hospital, agora em um modelo de assistência médica acessível à comunidade.

– A iniciativa surge em um momento de transformação do setor, em que hospitais e operadoras buscam modelos mais sustentáveis e integrados. A criação do plano próprio era uma meta estabelecida há cerca de cinco anos. Fomos qualificando o Hospital de Clínicas, ampliando serviços e preparando a estrutura para este momento, de oferecer um serviço de saúde com a nossa marca – comenta o CEO do Ecossistema de Saúde do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Luciney Bohrer.

O lançamento do HC Mais Saúde está alinhado à recente expansão da instituição. Desde 1º de fevereiro de 2025, o HCPF assumiu integralmente a gestão do Hospital Prontoclínica. O processo de transição, iniciado em dezembro de 2024, permitiu a reestruturação de áreas estratégicas e a integração de equipes e serviços. Os atendimentos do plano, inclusive, são realizados nessa unidade, localizada na Travessa Doutor Arthur Leite, 37.

Entenda, em três pontos, como funciona o HC Mais Saúde bem como seus diferenciais:

1. Cuidado, tecnologia e prevenção

A perspectiva do HC Mais Saúde é oferecer à comunidade de Passo Fundo e região um plano de saúde que una qualidade no atendimento e seja focado na prevenção. A proposta é trabalhar em uma esfera digital, incorporando recursos como a telemedicina para facilitar o acesso aos serviços e otimizar custos.

Além disso, o plano prevê o acompanhamento contínuo dos beneficiários, com ênfase no monitoramento preventivo de doenças crônicas, promovendo uma atenção integral e personalizada.

2. Sustentabilidade e compromisso social

Além de ampliar o acesso à saúde suplementar na região, o novo serviço representa uma importante fonte de recursos para o HCPF, contribuindo diretamente para a manutenção e qualificação dos atendimentos pelo SUS. Isso porque o modelo do HC Mais Saúde foi pensado para reinvestir os resultados financeiros em benefício da própria comunidade.

– Diferentemente de empresas privadas, em que os lucros são distribuídos entre os sócios, todo o resultado será aplicado em novas tecnologias e na melhoria da assistência aos pacientes do SUS. Com isso, em vez de reduzir os atendimentos, o Hospital de Clínicas qualificará o serviço público com o que obtiver de sobra da operação do plano – destaca Bohrer.

A iniciativa também é um chamado ao setor empresarial de Passo Fundo e região. Ao aderir ao HC Mais Saúde e oferecer o plano aos funcionários, as empresas passam a colaborar diretamente com a sustentabilidade do hospital e com o fortalecimento da saúde pública.

– É uma forma de os empresários ajudarem a salvar mais vidas, investindo em um projeto que cuida das pessoas e garante a continuidade do atendimento a quem mais precisa – completa o CEO do Ecossistema de Saúde do HCPF.

3. Como contratar o HC Mais Saúde

Na prática, o HC Mais Saúde oferece três modalidades de adesão, todas com cobertura conforme as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

Individual: voltado para pessoas que desejam contratar um plano de forma independente, com cobertura para urgências e emergências, consultas médicas, exames, internações e obstetrícia.

voltado para pessoas que desejam contratar um plano de forma independente, com cobertura para urgências e emergências, consultas médicas, exames, internações e obstetrícia. Familiar: permite incluir dependentes, garantindo segurança e cuidado integral à família com os mesmos benefícios de cobertura ambulatorial e hospitalar.

permite incluir dependentes, garantindo segurança e cuidado integral à família com os mesmos benefícios de cobertura ambulatorial e hospitalar. Empresarial: direcionado a empresas que buscam oferecer assistência médica de qualidade aos colaboradores, com foco em prevenção, teleatendimento e gestão de saúde corporativa.

– Já atendemos 11.500 pessoas e 16 municípios, mas não projetamos um crescimento rápido sem garantir uma estrutura adequada para atender a esse volume. A expansão será gradual, com responsabilidade e qualidade – informa o executivo.