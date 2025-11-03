Conheça o bairro que está redefinindo o jeito de viver em Passo Fundo

Com áreas privativas de 90 a 112m² , a Construtora UNA de Passo Fundo, entregou em maio de 2023, empreendimento com etiqueta Procel de eficiência energética. UNA Construtora / Divulgação

Nos centros urbanos, o planejamento de novos empreendimentos não se limita à escolha do terreno ou às características do edifício. Cada vez mais, os projetos incorporam elementos que buscam promover convivência, acessibilidade e conexão com o entorno, aliando infraestrutura a espaços que favorecem a vida comunitária.

Diante disso, no momento em que as pessoas estão decidindo sobre onde viver, a ideia de gentileza urbana passa a ser um fator a se considerar. O conceito traduz o cuidado e o respeito pelo espaço público e pelas pessoas que habitam a cidade, se manifestando em projetos que priorizam o conforto, a segurança e o bem-estar coletivo.

Isso é o que revela o CEO e fundador da UNA Construtora, Cristiano Basso, ao indicar o quanto a ideia de gentileza urbana também é sinônimo de sustentabilidade, pertencimento e qualidade de vida. Como exemplo disso, Basso relembra o cenário em que os empreendimentos da construtora estão situados.

— Há 15 anos a Vila Rodrigues era conhecida pelas ruas calmas e por contar com um perfil majoritariamente residencial. Só que com o passar do tempo a região passou a ser uma das mais valorizadas do município, tendo mais de 1200% de valorização em apenas dez anos. Esse resultado reflete o planejamento desenvolvido pela UNA, ao unir infraestrutura, sustentabilidade e gentileza urbana — afirma.

Pensando nisso, o fundador da UNA contou como funciona o projeto de expansão da construtora para a Vila Rodrigues ser reconhecida, cada vez mais, como um símbolo de qualidade de vida entre os passo-fundenses.

Potencial de crescimento

Especialistas indicam que um bairro moderno deve combinar infraestrutura de qualidade, sustentabilidade, tecnologia e qualidade de vida para os moradores. Foi com isso em mente, que em 2009, a história da UNA na Vila Rodrigues começou.

— Logo nos primeiros anos, já percebi o potencial do bairro e comecei a adquirir terrenos próximos, buscando harmonia entre os prédios e uma identidade visual única para a região — recorda Cristiano Basso.

A expansão para o bairro iniciou a partir da percepção do fundador a respeito do fácil acesso ao centro, às escolas e universidades, além de contar com a tranquilidade residencial da região. Segundo o CEO, o bairro conta com 11 empreendimentos da construtora — oito deles já entregues — e se consolidou como um dos metros quadrados mais valorizados de Passo Fundo.

Calçadas mais largas foram construídas em frente ao Residencial Reserva Sangiovose e bancos foram disponibilizados para os moradores. UNA Construtora / Divulgação

Segurança e bem-estar como prioridade

Desenvolver ações que ajudem a melhorar o ambiente urbano e promover a convivência entre moradores de uma região faz parte do conceito “gentileza urbana” - termo adotado por empreendimentos que visam ampliar as possibilidades de lazer, sustentabilidade e biodiversidade de um bairro ou uma cidade. Por isso, ao desenvolver os projetos do bairro Vila Rodrigues, a UNA apostou em ações para revitalizar o entorno e garantir mais tranquilidade aos moradores.

— Em parceria com a prefeitura e a Brigada Militar, o bairro passou a integrar o projeto Guardião, com câmeras de monitoramento ligadas 24 horas por dia diretamente à central policial. Além disso, houve investimentos em infraestrutura urbana, como asfaltamento de vias, nova iluminação em LED e instalação de lixeiras e contêineres para resíduos recicláveis — explica.

Um dos exemplos de projeto é o Residencial Reserva Sangiovese, que reúne 19 mil m² de área construída, com mais de 2,5 mil m² dedicados ao lazer em um pavimento térreo integrado com áreas verdes. O empreendimento conta com calçadas amplas e bancos que permitem os moradores do bairro um espaço de convivência e lazer.

Áreas verdes como parte do cotidiano

A Praça Santa Terezinha - também conhecida como Praça Capitão Jovino - é um dos símbolos do bairro e representa o equilíbrio entre a urbanidade e a vida ao ar livre. Situada entre as Ruas Senador Pinheiro, Francisco Alves, Coronel Pelegrini e Senador Prestes Guimarães, a UNA, que vem colaborando com a manutenção do espaço, está finalizando um projeto de remodelação da praça, previsto para ser executado pela prefeitura em 2026.

— O novo desenho prevê áreas gramadas, bancos, cercamento e espaços de convivência para famílias, pets e crianças. A praça é o coração do bairro. É onde as pessoas se encontram, passeiam e se reconhecem como comunidade — destaca Basso.

Praticidade e a vida que acontece perto

Há cinco minutos do centro da cidade, a Vila Rodrigues conta com escolas, Universidade, comércio, e serviços para atender a população e facilitar a rotina agitada do dia a dia. Isso é o que revela o CEO e fundador da UNA Construtora, ao complementar os diferenciais da região com o UNA Open Mall , o primeiro shopping a céu aberto do norte do estado.

O centro comercial foi idealizado pela construtora para garantir essa facilidade aos moradores, reunindo lojas, cafés, restaurantes, lazer e serviços, além de ser um cartão postal por sua beleza arquitetônica.

Em parceria com grandes marcas, UNA Open Mall oferece 16 operações de serviços e conveniências. UNA Construtora / Divulgação

Sustentabilidade dos projetos reflete no bairro

A preocupação ambiental está presente em todas as esferas da sociedade e na construção civil e arquitetura não poderia ser diferente. De acordo com Basso, a sustentabilidade deve estar envolvida desde a concepção dos edifícios, pois influencia na redução dos impactos ambientais, até a otimização do uso de recursos naturais e à qualidade de vida das pessoas.

Trazendo como exemplo de projeto sustentável, o CEO da UNA, cita o Residencial Cabernet, que recebeu o selo Fitwel de desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.

— Além de estar junto ao UNA Open Mall*, o empreendimento também tem uma infraestrutura completa, em que os moradores têm academia, piscinas aquecidas, espaço exclusivo para crianças e áreas de contemplação, que trazem qualidade de vida para os moradores. Mas, além disso, vão viver em um lugar que também se preocupa com a sustentabilidade e que conta com um sistema fotovoltaico de energia, bike share e reaproveitamento de água das chuvas — explica.

Residencial Cabernet conta com certificação Fitwel, que mede o índice de qualidade de vida dos ocupantes. UNA Construtora / Divulgação

Outro projeto que se destaca pela sustentabilidade é o Casa Merlot, que segundo Cristiano Basso, se sobressai por sua eficiência energética evidenciada pelo uso inteligente de energia em todas as etapas da construção do empreendimento. Essa prática ajuda a reduzir desperdícios e priorizar equipamentos de baixo consumo – o que fez o empreendimento conquistar a etiqueta Procel.

— Nossos projetos são de alto padrão, com diferenciais de construção, arquitetura e sustentabilidade. Construímos ao longo dos anos essa reputação e também conquistamos credibilidade e confiança dos clientes e mercado — destaca o fundador da UNA, exaltando o próximo projeto da UNA, que também surpreenderá pela beleza e diferenciais.

Transformação da Skyline

De acordo com o fundador, desde 2009, a Vila Rodrigues passou por transformações urbanísticas, deixando de ser um bairro essencialmente formado por residências e, passando a ter opções de serviços e lazer, devido aos empreendimentos da UNA. O Residencial Chardonnay 257 é um exemplo das novidades que a construtora vem promovendo no bairro, consolidando mais um capítulo dessa evolução.



O empreendimento, que tem entrega prevista para o início de 2026, promete ser um novo marco na história da cidade por ser a torre mais alta do Rio Grande do Sul, com 40 andares e um apartamento por pavimento.

— A entrega do Chardonnay 257 será simbólica para nós e para Passo Fundo, pois representa a concretização da nossa busca por inovação e excelência em cada detalhe— finaliza Basso.