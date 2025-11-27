Confira 5 dicas para aproveitar a Black Friday no atacarejo 

Clientes cadastrados no Clube Stok Center e com o aplicativo atualizado, garantem acesso antecipado às ofertas e comunicados de campanha. Stok Center / Divulgação

Um levantamento feito pelo Google em parceria com a Offerwise, em julho de 2025, mostrou que a Black Friday tem um reconhecimento de quase 90% entre os brasileiros. Diante disso, o atacarejo ganha espaço como alternativa prática para quem busca variedade e preços competitivos. Conforme o final do ano se aproxima, consumidores tendem a aumentar seu volume de compras para dar conta das festividades (de Natal e Ano Novo) e períodos de férias escolares.

Nesse cenário, a Black Friday se torna uma oportunidade estratégica para antecipar gastos e aliviar o orçamento de dezembro. Para definir prioridades e garantir as ofertas da temporada, a rede Stok Center reuniu cinco dicas que valem tanto para as lojas físicas quanto para as compras virtuais.

1. Defina um orçamento

Ir para a Black Friday sem planejamento financeiro pode transformar o que seria uma oportunidade de economia em gastos acima do esperado. Por isso, a primeira recomendação é estabelecer um teto de gastos antes mesmo de começar a pesquisar preços, uma vez que isso ajuda a manter o foco e evita compras por impulso.

O atacarejo une benefícios do atacado com a praticidade do varejo, e se destaca por oferecer preços mais competitivos e a possibilidade de comprar em quantidades maiores. No Stok Center, essa praticidade se une à qualidade já conhecida da rede, que terá com preços ainda mais baixos para a Black Friday.

2. Monte uma lista de prioridades

Com o orçamento definido, o próximo passo é listar o que realmente precisa ser comprado. Essa organização se torna ainda mais útil no fim do ano, quando itens para ceias, confraternizações e viagens entram no radar das famílias. Ter clareza das prioridades facilita a comparação de preços e aumenta as chances de garantir os melhores descontos.

Por isso, tente separar a lista de compras por:

Itens não perecíveis: arroz, feijão, massas, enlatados, farinhas, açúcar, óleo, biscoitos e conservas são produtos que costumam ter bons descontos e podem ser estocados para todo o verão.

Bebidas para festas e confraternizações: água, refrigerantes, sucos, energéticos e bebidas alcoólicas, que têm alta demanda nesta época e podem ajudar a economizar para Natal, Ano-Novo e férias.

Produtos de limpeza e higiene: sabões, desinfetantes, detergentes, papel higiênico e itens de autocuidado, que garantem economia ao longo dos meses e não ocupam espaço na geladeira.

Itens para ceias e encontros de fim de ano: carnes, frios, congelados, panificados e produtos de confeitaria são opções para quem recebe família e amigos ou para quem já quer garantir o cardápio para as confraternizações.

Produtos para viagens e rotina de verão: snacks, itens práticos de hortifruti, descartáveis, carvão para churrasco e itens de bazar que facilitam deslocamentos e estadias na praia ou no campo.

3. Chegue cedo às lojas físicas

Quem pretende aproveitar as ofertas presencialmente deve considerar o movimento intenso das lojas durante o período da Black Friday. Dessa forma, se tratando das lojas físicas, a dica é chegar cedo para garantir acesso a uma maior variedade de produtos. No site do Stok Center é possível conferir o horário de abertura de cada loja.

4. Antecipe compras de fim de ano e férias

Desde produtos de higiene até bebidas e snacks, a compra antecipada na Black Friday pode ser uma boa forma de evitar gastos no fim de dezembro. Pensando nas comemorações e nos presentes de fim de ano, o Clube do Vinho do Stok Center se torna um aliado na hora de presentear.

A comunidade oferece condições especiais, seleção de rótulos nacionais e importados e vantagens exclusivas para membros, permitindo estruturar as compras com mais economia e curadoria.

5. Verifique descontos em apps e sites