Câmara Municipal de Passo Fundo lança nova marca

Nova marca reforça o compromisso do Legislativo com o cidadão. Câmara Municipal de Passo Fundo / Divulgação

No início de novembro, a Câmara Municipal de Passo Fundo apresentou oficialmente sua nova identidade visual. Criada para substituir a marca antiga, adotada em 2001, a atualização reposiciona a comunicação da instituição, reforçando fatores como transparência, proximidade com a comunidade e alinhamento às boas práticas de gestão pública.

– Mais do que uma nova marca este é um movimento que reforça o compromisso do Legislativo com o cidadão. A Câmara é a casa do diálogo democrático, e nossa comunicação precisa refletir essa proximidade, modernidade e transparência – explica o presidente da Câmara Municipal de Passo Fundo, Gio Krug.

Por que mudar?

Conforme a instituição, a identidade visual anterior, usada por mais de duas décadas, já não atendia aos requisitos técnicos e simbólicos de representação da Câmara, especialmente em um cenário de forte presença digital. Para os gestores públicos, sua estética estava defasada e não dialogava com os valores contemporâneos da gestão.

Além de renovar a mensagem que a Câmara deseja transmitir à sociedade, a nova versão foi projetada para resolver alguns pontos da marca anterior como baixa legibilidade em diferentes escalas e meios, dificuldade de reprodução em formatos impressos, digitais e materiais físicos, e ausência de versões adaptativas e monocromáticas.

O novo sistema visual conta com orientações técnicas para aplicação correta em documentos oficiais, materiais gráficos, redes sociais e demais plataformas institucionais, além de diretrizes para versões alternativas e uso adequado.

Novos conceitos e elementos

A nova identidade preserva as referências cromáticas da marca anterior, que foram adaptadas a uma composição moderna, simples e de alta aplicabilidade. Ela é formada por um símbolo abstrato com três formas ascendentes, que buscam transmitir representatividade coletiva, movimento e clareza.

A paleta de cores, por sua vez, utiliza tons de verde e azul-marinho, associados a fatores como credibilidade, ética pública, pertencimento comunitário e renovação. Já a tipografia Montserrat é responsável por promover legibilidade e equilíbrio visual.

Reforço do slogan

A assinatura institucional reforça o slogan “O poder da comunidade”. Com isso, reflete o papel da Câmara como espaço que representa a população de Passo Fundo.

Um dos principais objetivos da atualização, inclusive, é justamente gerar ainda mais proximidade com a comunidade, reforçando a transparência e o compromisso da instituição com o interesse público.

Implementação