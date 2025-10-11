Unidade licenciada da Philips amplia acesso a aparelhos auditivos em Passo Fundo  

Sabrina Nazari Godoy, embaixadora da loja da Philips Aparelhos Auditivos de Passo Fundo, relata que uso do dispositivo devolveu confiança e qualidade de vida. Philips Aparelhos Auditivos / Divulgação

Você já pensou sobre o quanto ouvir bem impacta sua qualidade de vida? Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 430 milhões de pessoas convivem com perda auditiva incapacitante no mundo — e a previsão é de que esse número ultrapasse 700 milhões até 2050.

Muito além da dificuldade em acompanhar conversas, a perda auditiva pode gerar insegurança, isolamento e até prejudicar a produtividade no trabalho e nos estudos. Porém, com diagnóstico precoce e acesso a tecnologias adequadas, é possível transformar essa realidade.

— Oferecemos as mais recentes e avançadas soluções auditivas desenvolvidas para uma experiência natural e confortável, como a linha Philips HearLink 50, que proporciona clareza sonora excepcional, mesmo em ambientes desafiadores, além de conectividade intuitiva com seus dispositivos e design discreto que se adapta ao estilo de vida do usuário — destaca Daniela Veronese, diretora da unidade da Philips Aparelhos Auditivos de Passo Fundo. Segundo a gestora, o grande diferencial está no atendimento da equipe e na avaliação realizada a partir de testes sofisticados para personalizar a experiência do cliente.

Projetado para quem quer ouvir melhor sem comprometer a estética, aparelho auditivo da Philips é discreto e confortável. Philips Aparelhos Auditivos / Divulgação

Na entrevista a seguir, a embaixadora da Philips Aparelhos Auditivos de Passo Fundo, Sabrina Nazari Godoy, compartilha um relato pessoal sobre a experiência com a loja.

Como você foi recebida na loja e o que mais chamou sua atenção no atendimento?

Minha experiência na loja foi muito positiva. Fui muito bem-recebida e senti que todo o atendimento foi feito com paciência e cuidado. Tive todas as minhas dúvidas respondidas e percebi que realmente se preocuparam em encontrar a melhor solução para a minha necessidade.

Quais eram suas principais dificuldades antes de descobrir o aparelho auditivo da Philips?

Antes de começar a usar o HearLink, minha principal dificuldade era acompanhar conversas em ambientes com mais pessoas ou barulho. Muitas vezes eu precisava pedir que repetissem as coisas e isso me deixava insegura.

O que mudou na sua rotina depois que começou a utilizar o aparelho?

Depois que comecei a usar o aparelho auditivo da Philips, me sinto mais confiante e presente nas conversas. Posso aproveitar melhor os momentos em família, no trabalho e até em situações sociais, sem aquele receio de não entender direito.

Como foi o processo de adaptação ao HearLink?

O processo de adaptação foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Logo nos primeiros dias já percebi a diferença. O aparelho é confortável e fácil de usar, e sua tecnologia ajudou a tornar natural a transição.

Que conselho você dá para quem ainda tem receio de usar aparelhos auditivos?