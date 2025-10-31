Pilates, hidro e dança: oficinas em Passo Fundo estimulam bem-estar dos idosos 

Oficinas do Creati ocorrem nos campi da UPF e no shopping Bella Città. Caroline Lima / UP / Divulgação

O número de brasileiros acima dos 60 anos mais que dobrou nas últimas duas décadas, passando de 15,2 milhões no ano 2000 para 33 milhões em 2023. O dado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vem acompanhado de uma projeção importante para o futuro: até 2070, o país deve contar com cerca de 75,3 milhões de pessoas nessa faixa etária, o que representará 37,8% da população total.

Esse cenário reforça a necessidade de fomentar iniciativas voltadas ao envelhecimento saudável, como o Centro de Referência e Atenção à Pessoa Idosa (Creati), vinculado à Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade de Passo Fundo (UPF). Fundado em 1990, o grupo oferece oficinas e atividades que promovem o bem-estar físico e mental da população.

Em entrevista, o coordenador do Creati UPF, Diego Piva, fala sobre os principais destaques do projeto e comenta a necessidade de incentivar a população idosa a manter uma rotina saudável e ativa.

Quais são os locais de atuação do Creati UPF?

O Creati UPF está presente no campus 1 da UPF, onde completa, em 2025, 35 anos de existência. Também estamos no Bella Città Shopping Center, no Centro de Passo Fundo, e expandimos a atuação para os campi da universidade em Carazinho e Lagoa Vermelha.

Hoje, atendemos cerca de 650 pessoas em Passo Fundo. Já em Lagoa Vermelha e Carazinho são aproximadamente 100 e 50 alunos, respectivamente.

Quem pode participar do Creati UPF?

Aceitamos pessoas a partir de 45 anos. A idade mínima foi reduzida em virtude de fatores como a pandemia e devido a ampliação do nosso espaço. Por isso, resolvemos ampliar a oferta para que mais pessoas desfrutem das nossas oficinas, pois sabemos dos benefícios que elas oferecem.

Quais são as principais atividades oferecidas pelo Creati UPF e como elas contribuem para o bem-estar da pessoa idosa?

Atualmente, o Creati UPF oferta 18 oficinas, além de algumas atividades gratuitas. As oficinas têm um valor mensal que deve ser pago pelos alunos, com preços acessíveis que variam de acordo com cada modalidade. Todas têm limite de vagas para que os professores consigam atender, observar e orientar os participantes da melhor forma possível. Isso ajuda a garantir qualidade no atendimento e no serviço prestado.

Entre os principais destaques está a oficina de pilates com aparelhos. Compramos, junto à universidade, um estúdio completo para oferecer essa atividade, que é muito procurada e altamente recomendada por médicos. Temos também a hidroginástica, que conta com aproximadamente 300 alunos e é muito indicada para o bem-estar, principalmente por conta da água quente e da possibilidade de se exercitar sem impactos. Outras opções populares são alongamento, pilates solo e dança.

Como os trabalhos promovidos pelo Creati UPF ajudam a pessoa idosa a superar o desafio de manter uma rotina saudável?

As oficinas contribuem muito com a saúde física e mental dos alunos, colaborando para o processo de envelhecimento saudável. Isso porque, além das atividades voltadas à parte física, as pessoas podem aproveitar inúmeras ocasiões que promovem a socialização, como aulas inaugurais, palestras, festas juninas com baile, chás e rodas de conversa. Há muitos participantes que são sozinhos, viúvos e viúvas. Através do Creati UPF, eles fazem oficinas, viajam, brincam e conversam. Notamos como eles evoluem com o tempo, tanto na parte física como na social, na integração e nas brincadeiras. Isso é qualidade de vida, saúde e bem-estar. É um envelhecimento ativo e saudável.



Manter a autonomia ao longo dos anos é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Como o Creati UPF contribui para isso?

As atividades realizadas pelo Creati UPF são de extrema importância. Elas estimulam as partes física e social do participante, além de promover conhecimento. Isso faz com que as pessoas, em suas atividades diárias, não precisem de alguém para ir, por exemplo, ao mercado ou à farmácia. O aluno consegue se virar sozinho em casa.

Nosso objetivo é promover autonomia para que as pessoas idosas continuem ativas e sigam conseguindo realizar suas atividades de forma tranquila, segura e autônoma no dia a dia.

Como os alunos se envolvem com o projeto e vivem essa experiência?

Os alunos do Creati UPF são, na grande maioria, mulheres muito dedicadas às atividades que oferecemos. Seja nas oficinas, seja nas ações que realizamos. Elas se envolvem e estão sempre contribuindo, dando sugestões e compartilhando opiniões. Isso faz com que se sintam valorizadas e importantes, em um espaço repleto de energia boa, colegas do bem e professores que querem ver os alunos com qualidade de vida. O Creati UPF é algo que faz parte da vida desse público, no dia a dia, na semana e na rotina do mês.

Quais são as expectativas para o futuro do Creati UPF?