Cooperativa atua como agente transformador no Rio Grande do Sul

Sicredi apoia ideias inovadoras e protagonismo das novas gerações.

Inovar está no DNA do cooperativismo. É por isso que o Sicredi se posiciona não apenas como instituição fornecedora de crédito, mas também como agente transformador, que investe em ações de impacto econômico e social.

Líder nacional em inovação aberta, de acordo com o Ranking 100 Open Startups, e listada entre as 150 empresas mais inovadoras do Brasil, conforme o Prêmio Valor Inovação, a cooperativa promove diversas iniciativas visando contribuir ativamente com as regiões onde atua. Em Passo Fundo, por exemplo, dois programas se destacam: VAI – Crédito com Fundo Garantidor para Negócios Inovadores e Cata-Vento.

Programa VAI oferece conexões com o ecossistema de inovação local e amplo apoio técnico aos participantes.

Com inscrições gratuitas e abertas até junho de 2026, o VAI oferece linhas de crédito especiais, mentorias e workshops voltados a negócios, startups e empresas de base tecnológica de Passo Fundo. O projeto é realizado em parceria com as incubadoras Apollo e Eleva, Sebrae RS, Comunidade Vértice, Hub Aliança e movimento Passo para o Futuro, oferecendo conexões com o ecossistema de inovação local e amplo apoio técnico aos participantes.

O Cata-Vento, por sua vez, é uma colaboração com o Instituto Manager e busca aproximar o público jovem (de 14 a 17 anos) da inovação e do cooperativismo. Os participantes recebem mentorias especializadas em empreendedorismo e são desafiados a criar soluções concretas por meio de desafios relacionados ao mundo financeiro e cooperativista.

Abaixo, Layza Muller Wolfart, atual colaboradora da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, fala sobre sua experiência como participante do Cata-Vento. A entrevista também conta com a participação da assessora de Inovação da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Carolina Dariva, que compartilha detalhes sobre o programa VAI e comenta sobre a atuação da cooperativa em prol da inovação.

Quais foram seus principais aprendizados como participante do Cata-Vento?

Layza Muller Wolfart – O projeto Cata-Vento foi um divisor de águas na minha trajetória. Ele me ajudou a organizar tudo o que eu gostaria de fazer e pensar sobre o futuro. Sempre tive o sonho de empreender, de ter meu próprio negócio, e os aprendizados do programa me aproximaram desse universo.

Além disso, participar do Cata-Vento foi uma oportunidade excelente para conversar com pessoas influentes em áreas de grande impacto na comunidade, como diretores, presidentes, líderes. Foram dois dias intensos, mas com um aproveitamento incrível. Aprendi a expressar minhas ideias com clareza, a apresentar projetos, a desenvolver minha fala e a vender minhas ideias.

Qual projeto você desenvolveu durante o programa?

Layza – Desenvolvi o “Coopera Invest”, que nasceu da vontade de ajudar pessoas com boas ideias, mas que, muitas vezes, não têm os recursos para colocá-las em prática. A proposta é criar uma plataforma de crowdfunding, na qual os associados possam apresentar suas ideias e outros associados e colaboradores possam investir ou apostar nelas. É uma forma de fortalecer a comunidade e a economia local.

Com esse projeto, conquistei o terceiro lugar no Cata-Vento, junto com meu grupo. Isso me deu a oportunidade de ser inserida no Banco de Talentos do Sicredi.

Hoje você é uma das colaboradoras do Sicredi. O que te motivou a se tornar parte da cooperativa?

Layza – Sempre admirei os valores e a forma como a cooperativa apoia os jovens e a comunidade. Acredito que todos deveriam conhecer o Sicredi como eu conheço. É uma instituição que valoriza ideias e acredita em quem tem vontade de transformar a realidade ao seu redor.

Foi aqui que decidi o que quero para o meu futuro: ser administradora ou contadora. E devo isso aos ensinamentos que tive no Programa Cata-Vento e o que aprendo todos os dias ao lado de meus colegas.

De que forma o Programa VAI impulsiona a cultura de inovação no Sicredi?

Carolina Dariva – Costumamos dizer que inovar é um ato cooperativo. Não é possível inovar sem transformar o lugar onde estamos. Isso está no DNA do Sicredi. Não se trata de um departamento ou de um projeto, mas de uma cultura que tem tudo a ver com as pessoas.

Quando olhamos para onde estamos inseridos, podemos identificar como é possível contribuir com o sistema financeiro. Não é só sobre dinheiro, mas também sobre ter com quem contar. E o programa VAI é a materialização disso, posicionando o Sicredi como um pilar estratégico para potencializar parcerias, conexões e orientar o futuro das instituições.

Quais tipos de negócios e startups têm mais chances de se beneficiar do VAI?

Carolina – Buscamos negócios e ideias que ajudem a desenvolver a comunidade onde estão inseridos. Esse é um dos critérios. Quem quer se beneficiar precisa analisar se sua solução, de fato, tem essa entrega de valor. Também é necessário ter abertura para aprender, estar disposto a se conectar com as incubadoras e parceiros.

Que tipo de suporte os participantes recebem durante a jornada de desenvolvimento?

Carolina – Proporcionamos um know-how atuando como mentores na educação e na gestão financeira dos participantes do projeto. Também temos as incubadoras parceiras, que trazem uma expertise e um olhar que indica os melhores caminhos a serem seguidos. Além disso, proporcionamos conexões e criamos ambientes de escuta e fala, que são importantes para a confiança dos participantes.

De que forma iniciativas como o VAI contribuem para o fortalecimento do ecossistema de inovação?

Carolina – Iniciativas como essas são muito importantes, pois inovação não se faz sozinho. A fusão das pessoas gera uma inteligência coletiva, que só toma forma se as pessoas se conectarem. E é esse poder de conexão em prol de um objetivo que se transforma em algo que é sustentável, com perenidade.

Toda vez que queremos melhorar ou inovar, é para gerar oportunidade. E essa oportunidade precisa ser real para transformar vidas e negócios, refletindo na comunidade. É por isso que o Sicredi, como cooperativa, se empenha em gerar oportunidades que se conectam de forma real para transformar onde nós estamos.

Como o Sicredi pretende seguir fomentando a inovação ao longo dos próximos anos?