Construtora é reconhecida por impulsionar o crescimento de Passo Fundo

Cerimônia de entrega da Honra ao Mérito ocorreu em 8 de outubro. Di Domenico Construtora e Incorporadora / Divulgação

A Di Domenico Construtora e Incorporadora foi homenageada com a Honra ao Mérito em sessão solene realizada em 8 de outubro na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A distinção reconhece os 15 anos de contribuição da empresa para o desenvolvimento urbano, econômico e social da cidade e da região. A cerimônia foi aberta ao público e contou com a presença de fundadores, diretores, colaboradores, clientes e autoridades locais.

– Essa homenagem tem um significado especial. Receber a Honra ao Mérito é um gesto de reconhecimento e carinho da cidade onde a Di Domenico nasceu e cresceu. É um marco que nos faz olhar para o passado com orgulho e para o futuro com ainda mais responsabilidade. É um incentivo para seguirmos construindo com amor, compromisso e propósito – afirma um dos diretores da empresa, Diego Di Domenico.

Três pilares, em especial, ajudam a explicar a relevância e a consolidação da Di Domenico Construtora e Incorporadora no setor da construção civil em Passo Fundo e na região. Conheça cada um deles.

1. Legado familiar

Fundada em 2010 pela família Di Domenico, a construtora consolidou-se como referência do setor na região Norte do Estado. Hoje, é comandada pelos irmãos Tiago e Diego, que seguem à frente do negócio com foco em qualidade, inovação e compromisso com o cliente.

Naturais do interior de Anta Gorda, a família cresceu em um ambiente que sempre valorizou o trabalho, a palavra e o fazer bem-feito. O primeiro imóvel construído, inclusive, foi pensado para uso próprio. A partir dessa experiência, nasceu a ideia de empreender no ramo da construção.

– Foi ali, entre as paredes erguidas com nossas próprias mãos, que descobrimos nosso propósito. Percebemos o quanto era gratificante ver um sonho tomar forma e o quanto isso nos conectava como família e como profissionais – relembra o também diretor da empresa, Tiago Di Domenico.

Em Passo Fundo, cidade que adotaram como lar, deram os primeiros passos construindo casas voltadas ao programa “Minha Casa, Minha Vida”. De lá para cá, a Di Domenico passou a atuar exclusivamente nos segmentos de médio e alto padrão, mas sempre mantendo o espírito familiar como base de tudo o que constroem.

2. Impacto local

Mais do que construir empreendimentos, a Di Domenico contribui ativamente para o desenvolvimento de Passo Fundo. A empresa gera empregos diretos e indiretos, movimenta a cadeia da construção civil, apoia ações sociais e fomenta práticas sustentáveis na comunidade.

– Sentimos orgulho de ver o quanto a Di Domenico contribui com o crescimento da cidade, gerando empregos, movimentando a economia e fortalecendo o setor. Mas, acima de tudo, nosso legado está nas famílias que confiam em nós, nos colaboradores que crescem junto e na comunidade que abraça o nosso trabalho. Esse é o verdadeiro significado de construir – destaca Diego.

3. Números robustos

A trajetória da Di Domenico também se traduz em resultados concretos. Ao longo de 15 anos, a empresa já entregou mais de 400 lares e lançou cinco empreendimentos em Passo Fundo.