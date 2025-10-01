Conheça diferenciais de novo residencial de luxo em Passo Fundo 

Com 26 pavimentos, Pinot Noir terá 28 apartamentos de luxo e área condominial de 2 mil metros quadrados. Vista Imagens / Divulgação

Cuidar da mente e do corpo é um desejo cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. Uma pesquisa da Ipsos mostra que 75% das pessoas no país pensam com frequência sobre seu bem-estar mental e 73% o consideram tão importante quanto o físico — índices acima da média global. Inspirada por essa busca por equilíbrio, uma construtora em Passo Fundo apresenta um empreendimento que coloca o bem-estar no centro de cada detalhe, com espaços cuidadosamente planejados para relaxar, se reconectar consigo mesmo e aproveitar cada momento com mais leveza, conforto e qualidade de vida.



Com previsão de entrega para o final de 2028, o mais recente empreendimento de alto padrão da construtora é o Pinot Noir Apartments & Penthouses, que promete unir tecnologia, sofisticação e exclusividade no bairro Vila Rodrigues. Oferecendo diversas plantas customizáveis, com áreas de 193 a 437 metros quadrados, o projeto combina arquitetura moderna e minimalista com ambientes que buscam promover aconchego e bem-estar.



Descubra os diferenciais do Pinot Noir Apartments & Penthouses com Cristiano Basso, CEO da UNA Construtora, que revela os principais destaques do empreendimento:

Dentro da proposta de sofisticação, aconchego e bem-estar, quais os principais diferenciais do Pinot Noir?

O conceito do projeto traz, primeiramente, arquitetura do Studio Ronaldo Rezende e a tendência do minimalismo. Linhas contemporâneas na fachada, refinamento nos revestimentos e mobílias pontuais mostram a sinergia do projetista com o universo que a UNA traz através do vinho. Assim como o Pinot Noir, todos os nossos outros prédios têm castas de uva como nome — trazendo o toque de aconchego da madeira nobre, que remete aos barris de carvalho utilizados no processo de fabricação da bebida.

Para além de um ambiente confortável e requintado, a ideia é proporcionar ao morador qualidade de vida física e mental. O complexo Wellness, por exemplo, reúne academia equipada com orientação de educadores físicos, piscina térmica, sauna masculina e feminina, espaço de beleza, espaço de massagem. Tudo isso no mesmo andar, com acesso facilitado pelos elevadores e com a praticidade de poder chamar profissionais de confiança para o atendimento em casa. Outro destaque é o Gourmet Wine Club, com 28 lockers exclusivos para os moradores, que podem receber amigos em um espaço temático destinado a esse universo do vinho.

O que são penthouses e como a flexibilidade das plantas impacta a experiência de morar?

As penthouses trazem o conceito de “casas suspensas”, geralmente restrito a coberturas. No Pinot Noir, porém, conseguimos oferecer cinco opções entre as 28 unidades — desde gardens com pátios e áreas verdes, até coberturas duplex e apartamentos com piscina privativa e raia de 12 metros.

Além disso, a flexibilidade estrutural das lajes protendidas permite que cada morador personalize os ambientes de acordo com seu estilo de vida — criando home offices, salas de cinema ou livings ampliados. As plantas, que variam de 193 a 437 metros quadrados, oferecem essa liberdade de adaptação das divisórias internas conforme as necessidades de cada cliente.

Apartamentos amplos com vidros laminados de piso a teto criam um efeito de casa suspensa. Vista Imagens / Divulgação

Como o condomínio integra lazer, serviços e conveniência?

Logo no térreo, o morador encontra um grande salão de festas com cozinha de apoio, além de outros espaços gourmet temáticos, como o Gourmet Terroir, o Gourmet Wine Club e o lounge Integração. Nas áreas externas, há piscina redonda, prainha, jardim gourmet, horta e praça contemplativa, que proporcionam conexão com a vegetação e o paisagismo da Tellini Vontobel. Além disso, há um pet place, espaço kids e brinquedoteca.

Criamos ainda um espaço mais reservado com sala de jogos e pôquer com um pub integrado, com chopeira, área para fumantes — de charuto, por exemplo — e uma grande varanda. Atrelado a isso, salas de reuniões e coworking atendem aqueles profissionais que trabalham em casa. Outra facilidade para o morador é o elevador delivery express monta-cargas, que percorre os 26 pavimentos e realiza entregas sem que o morador precise descer à portaria para receber pedidos e encomendas, em sintonia com a nova cultura das compras online.

Piscina redonda aquecida está entre os elementos do conceito de morar com experiência de spa. Vista Imagens / Divulgação

Como a tecnologia eleva o conforto e a praticidade dos moradores?

Com o sistema de fachadas ventiladas, conseguimos melhorar o conforto térmico e acústico, assim como evitar patologias futuras da construção decorrentes de umidade. Com esse revestimento afastado das estruturas, permitimos que uma camada de ar passe entre a parede e a fachada, evitando trincas, descolamento de pastilhas e problemas com pintura, por exemplo.

Outra tecnologia utilizada no projeto são as divisórias em drywall com placas densas que reforçam o conforto térmico e acústico dentro do apartamento, assim como a e mobilidade da tipologia de planta em virtude das lajes protendidas. Se um dia você quiser diminuir o quarto ou abrir uma parede, por exemplo, o trauma é muito menor. Hoje a tecnologia é muito avançada, superando a questão acústica e térmica do sistema de alvenaria, com normativas dos fornecedores e muito conforto no sistema construtivo. Essas técnicas reduzem desperdício de materiais, são mais sustentáveis que os sistemas convencionais e contam com execução de maior qualidade graças à regularidade das chapas, fortalecendo o padrão construtivo da UNA.

De que forma tecnologia e sustentabilidade se unem ao luxo do projeto?

Quando criamos um projeto desta magnitude, sabemos que o cliente de alto padrão valoriza não apenas sofisticação, mas também responsabilidade ambiental. Por isso, o Pinot Noir incorpora piso elevado nas áreas abertas (facilitando drenagem e manutenção), coleta seletiva com estações completas de resíduos, placas fotovoltaicas para áreas comuns, cisternas para reúso de água da chuva e irrigação automática. Também em relação ao sistema de fachadas ventiladas, chegamos a ter de oito a 10 anos de durabilidade sem manutenção, conforme indicação dos fornecedores, já que a estrutura é autolavável.