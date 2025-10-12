Confira 4 dicas para animar o Dia das Crianças sem gastar muito

Stok Center é boa pedida para economizar no Dia das Crianças. Stok Center / Divulgação

Comemorado neste domingo, 12 de outubro, o Dia das Crianças é uma data especial que merece ser marcada por brincadeiras e muita alegria. A ocasião é perfeita para reunir familiares, desfrutar de bons momentos e criar memórias afetivas inesquecíveis.

Em meio a orçamentos apertados, famílias brasileiras apostam em soluções criativas e econômicas para celebrar a data sem deixar a diversão de lado. Para ajudar os consumidores nessa tarefa, o Stok Center compartilha quatro dicas para montar festas caseiras sem gastar muito.

1. Aposte em receitas econômicas

Uma boa comemoração de Dia das Crianças pede as receitas mais amadas pelos pequenos. A boa notícia é que boa parte das guloseimas favoritas da criançada pode ser preparada com ingredientes que custam pouco.

O cardápio de salgados, por exemplo, pode explorar delícias como pipoca e cachorro-quente, fáceis de preparar e com ótimo custo-benefício. Para os doces, vale a pena considerar opções como brigadeiro e bolos caseiros. Em relação às bebidas, a dica é preparar sucos naturais ou vitaminas de frutas, que oferecem muito sabor e, de quebra, são saudáveis.

2. Seja criativo com as brincadeiras

As brincadeiras são outro fator essencial para um Dia das Crianças marcante. É possível usar a criatividade para organizar atividades divertidas sem precisar gastar muito.

Caça ao tesouro, jogos de tabuleiro, oficinas de arte e gincanas fazem sucesso entre a garotada. Para incrementar ainda mais as atividades, é possível recompensar os participantes com mimos como chocolates, balas, pirulitos e outras guloseimas encontradas nas prateleiras a preços que não pesam no orçamento.

Outra boa dica é preparar uma sessão de cinema em casa. Basta selecionar os filmes favoritos das crianças, deixar o ambiente o mais aconchegante possível e servir delícias como pipoca, pães de queijo, chocolates, sucos e refrigerantes.

3. Compre em atacarejo

O Stok Center desponta como um grande aliado na hora de organizar as festinhas de Dia das Crianças. Por ser um atacarejo, o supermercado oferece preços competitivos e vantajosos – principalmente para quem pretende adquirir produtos em grandes quantidades.

Outro diferencial importante é a conveniência. Isso porque os clientes podem fazer suas compras diretamente nas lojas físicas ou virtualmente, pelo site ou no aplicativo do Stok Online. No caso dos pedidos digitais, é possível optar pela entrega dos produtos em um endereço específico ou pela retirada em uma das unidades de rede.

4. Faça parte do Clube Stok Center