Combustíveis e boa gastronomia: conheça complexo referência na BR-285 

Conveniência e combustível em um só lugar, todos os dias da semana. Paradouro Pomatti e Auto Posto Caseiros / Divulgação

Em outubro, o complexo Paradouro Pomatti e Auto Posto Caseiros comemora 45 anos de história, tradição e acolhimento no coração da BR-285, entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha. Referência para motoristas, viajantes e famílias, o espaço se consolidou como ponto de parada estratégico para quem circula pelo Rio Grande do Sul, especialmente em direção ao litoral Sul durante o veraneio.

– Em 1980, nosso fundador, César Antônio Pomatti, que faleceu em 2012, realizou um sonho: abrir um posto de combustíveis. A escolha do local, no entanto, partiu do pai dele, Augusto Pomatti, que fez uma proposta inusitada: “Eu te dou o posto, mas tem que ser no município de Caseiros, por causa da BR-285”. Ele era um visionário para a época e viu potencial naquele local específico – relembra a sócia-administradora do complexo Paradouro Pomatti e Auto Posto Caseiros, Márcia Manente Pomatti.

Atualmente, o complexo é administrado por Márcia, viúva de César Antônio, ao lado dos filhos do casal: César Augusto e Thaís. Nesta entrevista, Márcia comenta os desafios, as conquistas e a trajetória da empresa ao longo dessas mais de quatro décadas.

O que faz do complexo Paradouro Pomatti e Auto Posto Caseiros referência há 45 anos?

Somos aquela parada completa, onde o viajante encontra tudo em um só lugar. Nossa ideia é que o cliente possa pegar a estrada tranquilo, sabendo que, quando chegar aqui, vai encontrar o que precisa – e será recebido de braços abertos.

O Auto Posto Caseiros se destaca pela qualidade dos combustíveis – sempre trabalhamos com a bandeira Petrobras – e pelo atendimento qualificado, que transmite confiança e segurança para quem está na estrada. Fomos, inclusive, pioneiros na instalação de carregador para veículos elétricos na região, acompanhando as novas demandas de mobilidade.

O Paradouro Pomatti, por sua vez, foi pensado para oferecer conforto e boa gastronomia. Temos restaurante com buffet livre todos os dias no almoço e no jantar e conveniência com café, lanches rápidos e água quente para o chimarrão, além de banheiros sempre limpos e espaço pet friendly.

Funcionamos diariamente, das 6h às 23h, atendendo tanto os viajantes quanto a comunidade local.

O complexo passou por diversas transformações ao longo dessas mais de quatro décadas. Como vocês lidam com as reformas e adaptações?

Tudo que fazemos é pensando no bem-estar do nosso cliente. Queremos que todas as pessoas que chegam aqui se sintam acolhidas e, para isso, é fundamental acompanhar as mudanças e atender às novas demandas que surgem com o tempo.

Nos últimos anos, por exemplo, percebemos um aumento significativo na circulação de ônibus e excursões, especialmente após a pavimentação da rodovia entre Ibiraiaras e a BR-470. Isso encurtou o trajeto para quem vai em direção a Porto Alegre e à Serra Gaúcha, fazendo com que mais pessoas passem por aqui.

Com a demanda em crescimento, precisamos acompanhar esse ritmo. Atualmente, estamos em mais uma fase de melhorias, com ampliação tanto da área interna quanto do setor administrativo. Estamos renovando os banheiros e, em breve, iniciaremos as obras na fachada, na conveniência, no restaurante e na cozinha. Essa última, inclusive, já passou por uma modernização no ano passado, mas agora vamos além.

Além da estrutura, investimos também na equipe. A cada dois meses, promovemos workshops de capacitação e realizamos reuniões periódicas com os times. Temos lideranças atuantes e uma organização interna que consideramos essencial. Ainda valorizamos muito o retorno dos clientes. Estamos sempre atentos às críticas e sugestões.

Quais são as ações programadas para celebrar os 45 anos do complexo Paradouro Pomatti e Auto Posto Caseiros?

Preparamos uma campanha especial nas redes sociais. Estamos fazendo um resgate histórico com fotos antigas, registros de momentos marcantes e depoimentos de colaboradores e pessoas que fizeram parte da nossa trajetória. É uma forma de homenagear quem ajudou a construir o que somos hoje. Também vamos promover ações interativas que o público adora, como curtir, marcar amigos e compartilhar publicações para concorrer a prêmios.

Além disso, estamos realizando uma campanha especial para quem abastece conosco. Os clientes acumulam pontos e podem escolher o prêmio que desejarem. Temos várias opções legais, como refeições, copos térmicos, cuias, nécessaires, bombas de chimarrão e outros. De tempos em tempos, os brindes serão atualizados, justamente para manter o interesse e motivar quem nos prestigia.

Como você projeta o futuro do complexo Paradouro Pomatti e Auto Posto Caseiros?

Carregamos com muito orgulho nosso legado dentro da comunidade. Caseiros é um município jovem – completou 37 anos em 2025 –, e o posto já estava aqui antes mesmo da emancipação, sempre presente na vida local, gerando empregos e oportunidades tanto para quem mora quanto para quem passa pela rodovia.

Muitas empresas não passam dos primeiros anos. Dizem que, para serem frutíferas, precisam resistir entre três e cinco anos. A nossa está completando 45. Então, sim, é uma fase de maturidade, e acreditamos que essa conquista merece ser celebrada.