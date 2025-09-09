UPF Parque impulsiona projetos inovadores em Passo Fundo e região

UPF Parque tem mais de 60 empresas e instituições vinculadas. Universidade de Passo Fundo / Divulgação

Situado dentro da Universidade de Passo Fundo, o UPF Parque foi o primeiro parque científico e tecnológico gaúcho a operar fora da região metropolitana de Porto Alegre. Criado em 2013, o complexo nasceu com a missão de impulsionar a inovação, estimular o empreendedorismo de base tecnológica e transformar conhecimento acadêmico em soluções aplicadas.

— A missão do UPF Parque é clara: tornar-se referência no Sul do Brasil na geração de negócios inovadores por meio da colaboração entre academia e mercado. Suas estratégias estão orientadas para atrair empreendimentos alinhados às vocações regionais, fortalecer o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento (P&D), expandir a oferta de soluções tecnológicas e ativar a participação da comunidade acadêmica e empresarial — conta o gestor do UPF Parque, Ricardo Fantinelli.

Nesta entrevista, Fantinelli fala a respeito da atuação do complexo, destaca iniciativas realizadas ao longo dos mais de 10 anos de atuação e compartilha informações sobre o projeto de expansão Passo Fundo Valley, que promete fomentar ainda mais a inovação na região.

Em quais áreas o UPF Parque atua?

A atuação do UPF Parque é voltada a áreas como Agrotech, Saúde Digital, TICs, Edtechs e Indústria Criativa, que refletem as vocações econômicas regionais e contribuem diretamente para o desenvolvimento sustentável do território. Com mais de 60 empresas e instituições conectadas, se destaca por programas de alto impacto, como o Conexão, que já envolveu 294 alunos e 37 cursos da UPF em projetos com empresas reais.

Poderia destacar algumas ações, iniciativas e projetos desenvolvidos ao longo desses mais de 10 anos?

Entre as entregas concretas estão as iniciativas desenvolvidas com empresas como Stara, Cavaletti e Grupo Foto Sul, que envolvem desde pesquisas colaborativas e preservação documental até a criação de sistemas e produtos com suporte acadêmico. Esses projetos integram ensino, pesquisa e extensão à prática empresarial, geram valor para os estudantes, fortalecem o setor produtivo e contribuem para o dinamismo econômico da região.

O UPF Parque também conta com uma incubadora. Como essa iniciativa funciona?

O programa Apollo é a incubadora de empresas do UPF Parque. Dedicado à pré-incubação e incubação, oferece suporte fundamental para startups, desde a concepção da ideia até o desenvolvimento do modelo de negócio para o mercado. Hoje, apoia oito startups incubadas e promove eventos, conexões, missões empresariais e 16 workshops com o apoio de 65 mentores voluntários.

Por que o UPF Parque é tão importante para a Universidade, os alunos e a região?

O UPF Parque é a materialização do papel comunitário e de desenvolvimento regional da Universidade de Passo Fundo. Nossa estratégia é ser a ponte que conecta o conhecimento de ponta gerado na academia com os desafios reais do setor produtivo. Ao reunirmos mais de 60 empresas e instituições em nosso ecossistema, criamos um ambiente fértil para a inovação aberta, e geramos não apenas negócios, mas um ciclo virtuoso de desenvolvimento para toda a região. Cada programa, conexão e projeto reforça nosso compromisso de ser um catalisador de transformação econômica e social.

O que é o projeto de expansão estratégica Passo Fundo Valley?

Recentemente, o Parque anunciou um passo decisivo em sua trajetória: a expansão por meio do projeto Passo Fundo Valley, que consolida a criação de um distrito de inovação voltado à atração de empresas de base tecnológica, à formação de ambientes colaborativos e ao fomento à inovação aplicada. Indústrias, startups e o setor de serviços terão acesso facilitado a laboratórios, talentos da universidade e programas estratégicos de desenvolvimento. A iniciativa visa ampliar a competitividade regional, gerar empregos qualificados e posicionar Passo Fundo como um hub emergente de inovação no Sul do Brasil.

Onde essa iniciativa será realizada?

O Passo Fundo Valley será implantado em uma área de 10 hectares dentro do campus da Universidade de Passo Fundo, que se somará à infraestrutura já existente do UPF Parque. Com a construção de novos edifícios, que totalizam 2.900 metros quadrados, a área física dedicada à inovação ultrapassará os 7 mil metros quadrados e incluirá coworkings, laboratórios de pesquisa aplicada, ambientes makers, salas para eventos e espaços de convivência. Essa expansão fortalece ainda mais o posicionamento do Parque como um dos principais ambientes de inovação na região Sul.

Como o projeto Passo Fundo Valley deve impactar o futuro do UPF Parque e da região?

Mais do que uma obra, o Passo Fundo Valley simboliza a visão de futuro da UPF e de toda a comunidade que acredita na inovação como mola propulsora do desenvolvimento. Inspirado nos principais polos do país e conectado a redes nacionais e internacionais, o UPF Parque consolida-se como um novo vetor de crescimento, ousadia e inteligência coletiva no interior do Brasil e projeta Passo Fundo como referência em inovação aplicada, ciência empreendedora e protagonismo regional.