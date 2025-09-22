Nutricionista traz 5 dicas para a alimentação durante a primavera 

Primavera marca o aumento da produção de frutas e legumes, que chegam até os consumidores com preços mais acessíveis anna_shepulova / AdobeStock / Divulgação

Somente um a cada cinco brasileiros consome a quantidade adequada de frutas e verduras recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre as orientações, está a inclusão de cinco porções diárias, que equivale a 400 gramas de frutas, legumes e verduras, pelo menos cinco dias por semana, como forma de garantir uma dieta saudável.

Os dados surgiram a partir da análise de dados realizadas entre 2008 e 2023, com uma média de 50 mil entrevistados por ano em todas as capitais do país. O relatório aponta que fatores como falta de tempo, dificuldade em manter o hábito alimentar e o preço elevado desses produtos contribuem para o baixo consumo.

É justamente nesse contexto que a primavera pode se tornar uma aliada da boa alimentação. A estação marca o aumento da produtividade de diversos alimentos frescos, que chegam ao mercado com mais qualidade, sabor e preços mais acessíveis.

Alimentação mais saudável com economia

Segundo a nutricionista do Setor de Qualidade e Segurança Alimentar da rede de supermercados Stok Center, Katielly Rissi Briato, consumir frutas e verduras da estação significa unir economia, qualidade e sabor. Isso acontece por conta do clima deste período ser propício para a colheita de vários alimentos, o que indica uma disposição maior de produtos.

Frutas mais suculentas e nutritivas

De acordo com um artigo da Universidade de São Paulo (USP), sobre os hábitos alimentares ligados às estações, frutas colhidas no período de safra preservam mais nutrientes e têm sabor acentuado. Pensando nisso, a especialista recomenda algumas que se destacam pelo sabor e frescor:

Morango: rico em antioxidantes, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares; vitamina C e flavonoides, por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

rico em antioxidantes, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares; vitamina C e flavonoides, por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Abacaxi: fonte de vitamina C, responsável pelo fortalecimento do nosso sistema imune, além de contar com vitaminas B1 e B3, importantes para a manutenção do metabolismo energético e para auxiliar na saúde do cérebro.

fonte de vitamina C, responsável pelo fortalecimento do nosso sistema imune, além de contar com vitaminas B1 e B3, importantes para a manutenção do metabolismo energético e para auxiliar na saúde do cérebro. Melão: fonte de água e potássio e conta com vitamina K, conhecida por ajudar a manter os ossos fortes e saudáveis.

fonte de água e potássio e conta com vitamina K, conhecida por ajudar a manter os ossos fortes e saudáveis. Laranja: antioxidante natural, também rica em vitamina C que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e na absorção de ferro.

antioxidante natural, também rica em vitamina C que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e na absorção de ferro. Ameixa: importante vitamina para a saúde óssea e a coagulação sanguínea, além de favorecer o funcionamento do intestino por conter fibras.

importante vitamina para a saúde óssea e a coagulação sanguínea, além de favorecer o funcionamento do intestino por conter fibras. Pêssego: possui vitaminas A e C, além de sais minerais como o ferro, potássio, sódio, fósforo, iodo.

Verduras e legumes mais frescos

Alimentos como alface, rúcula, agrião e espinafre e legumes como abobrinha, pepino e berinjela chegam às prateleiras dos gaúchos mais crocantes e saborosos nesta época do ano, conforme explica a nutricionista. Além de versáteis, Katielly afirma que as hortaliças são ricas em fibras, que contribuem para a saúde intestinal e aumentam a sensação de saciedade.

Um estudo apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), reforça a afirmação da especialista, uma vez que a ingestão de fibras solúveis — encontradas em legumes, verduras e frutas — promove a proteção do epitélio intestinal (um tipo de tecido corporal que reveste todas as superfícies internas e externas do corpo) e ajuda na prevenção de infecções.

Lanches mais leves e agradáveis

Com a chegada dos dias mais quentes, saladas coloridas podem ser uma boa pedida. Uma combinação de folhas verdes, cenoura ralada e abacaxi em cubos é leve e refrescante. Outras opções são mix de frutas prontas e sanduíches naturais de frango desfiado com cenoura e queijo, que unem praticidade e nutrição.

A recomendação da nutricionista é investir em combinações simples. Segundo a profissional da saúde, essas receitas, além de serem acessíveis, se adaptam bem à rotina de quem busca equilíbrio entre praticidade e alimentação saudável.

Evite desperdícios no dia a dia

Planejar as compras e armazenar os alimentos de forma adequada são medidas essenciais para evitar o desperdício em casa. A nutricionista destaca que optar por alimentos frescos e comprá-los em quantidades menores, mas com maior frequência, ajuda a evitar estoques excessivos e ainda pode reduzir custos.

Ela também reforça a importância de aproveitar integralmente os alimentos. Cascas, talos e até sementes podem ser utilizados em sucos, refogados e bolos, ampliando o valor nutritivo das refeições e contribuindo para uma rotina mais sustentável.

Experimente os ambientes externos

Os dias ensolarados e as temperaturas mais agradáveis convidam a momentos ao ar livre, como caminhadas em parques, encontros em praças e piqueniques. Para essas ocasiões, a sugestão da profissional da saúde é apostar em lanches leves, práticos e fáceis de transportar.

Como exemplo, a profissional menciona frutas higienizadas e cortadas, espetinhos de frutas, sanduíches naturais, oleaginosas e sucos frescos. Segundo ela, além de tornar a experiência mais agradável, esse tipo de lanche contribui para uma alimentação equilibrada mesmo fora de casa.

