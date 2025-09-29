Consultoria empresarial deixa de ser luxo e vira ferramenta de apoio ao desenvolvimento 

Aport Empresarial conecta estratégia, pessoas e resultados. Natee Meepian / Adobe Stock

A crescente busca por soluções que otimizem processos, aumentem a lucratividade e mantenham a competitividade tem impulsionado o setor de consultoria empresarial. Prova disso é que o mercado global deve registrar taxa de crescimento anual de 4,3% até 2026, conforme levantamento da consultoria Mordor Intelligence.

Nesse contexto, desponta a Aport Empresarial. Fundada há 15 anos, a empresa tem sede em Passo Fundo e unidades em Santa Maria e Porto Alegre, além de Itajaí, em Santa Catarina. Com abordagem personalizada, a consultoria oferece suporte estratégico em áreas como gestão, governança, finanças e expansão, consolidando-se como parceira fundamental para empresas que buscam crescer de forma sustentável.

— A consultoria exerce um papel complementar e, muitas vezes, de contraponto ao do empresário, que está imerso na operação e, por isso, nem sempre percebe oportunidades ou pontos de melhoria dentro do próprio negócio. O consultor traz esse olhar externo e estratégico, ajudando a identificar caminhos de crescimento. Além disso, contribui para a implementação de uma cadência de trabalho mais estruturada, por meio de metodologias específicas, que geram resultados — afirma o sócio-fundador da Aport Empresarial, Jéferson Emilio de Souza.

Nesta entrevista, o executivo comenta a importância da consultoria no desenvolvimento e crescimento dos negócios e o papel da Aport Empresarial nesse mercado.

Por que a consultoria empresarial tem se tornado cada vez mais essencial para quem busca crescer de forma sustentável?

Vivemos um cenário de competitividade crescente, no qual as empresas enfrentam desafios desde concorrentes diretos do mercado nacional, até novos modelos de negócio, soluções substitutas e até de empresas estrangeiras que atuam no Brasil. Isso exige que as organizações deixem de depender somente das estratégias tradicionais e busquem diferenciais mais refinados. É a competitividade no detalhe.

Além disso, o nível de exigência do mercado tem aumentado. Consumidores, fornecedores, investidores e a sociedade como um todo esperam mais das empresas, seja em qualidade, seja em responsabilidade, inovação ou eficiência. Para atender a essas demandas e, ao mesmo tempo, manter uma operação saudável e sustentável, é fundamental contar com especialistas que orientem as decisões com base em dados, metodologias e experiência.

A Aport Empresarial acredita que crescer exige questionar o óbvio, romper padrões e transformar dados e experiências em decisões ousadas. Combinando visão estratégica, inteligência artificial e a vivência real de quem já esteve à frente de negócios, a consultoria não entrega relatórios, busca entregar futuro.

Quais são os maiores desafios enfrentados pelas empresas que procuram uma consultoria atualmente?

Isso varia conforme o estágio no qual a organização se encontra. Mas, de forma geral, dois pontos têm se mostrado especialmente desafiadores no momento. O primeiro é a gestão financeira. Com as taxas de juros elevadas, qualquer recurso que a empresa mantenha, seja em estoque, seja imobilizado ou concedido como crédito a clientes, impacta diretamente no resultado do negócio. Com isso, a alocação eficiente tem sido uma das barreiras enfrentadas.

O segundo ponto é a sucessão, tanto em empresas familiares quanto naquelas que precisam repor ou fortalecer áreas-chave da organização. Muitas têm enfrentado dificuldades para formar ou encontrar executivos capazes de fazer a diferença. Nesse sentido, a formalização de um planejamento estratégico ajuda a reduzir essa dependência de pessoas específicas, fortalecendo a governança e contribuindo diretamente para um processo sucessório mais estruturado.

De que forma a Aport Empresarial preenche essas lacunas de mercado?

Temos alguns diferenciais importantes. Um deles é a competência da nossa equipe de consultores. Todos têm, no mínimo, experiência como empresários, o que permite compreender de forma prática as dores dos nossos clientes. Além disso, dominam metodologias consolidadas e entendem de pessoas porque, no fim das contas, são elas que tomam as decisões dentro das empresas.

Outro ponto é a complementaridade da equipe. Nossos consultores atuam de forma sistêmica, com uma visão integrada da empresa — financeiro, processos, mercado, clientes, pessoas e gestão. Esse olhar abrangente permite apoiar o desenvolvimento organizacional com mais profundidade e efetividade.

Um terceiro diferencial é que nossos projetos não se limitam à definição de estratégias ou diretrizes. Acompanhamos a implementação, lado a lado com o cliente, garantindo que as ações saiam do papel e gerem impacto real nos resultados da organização.

Por fim, não temos foco exclusivo em um setor e contemplamos tanto o interior do Estado quanto a capital. Trabalhamos com indústria, comércio, agronegócio, serviços e muito mais. Essa diversidade de atuação nos dá uma bagagem ampla, que agrega valor aos projetos.

Como você enxerga o futuro da consultoria empresarial no Brasil?

A consultoria empresarial no Brasil ainda tem muito espaço para crescer, especialmente fora dos grandes centros. Existe um mercado bastante significativo, principalmente no interior, onde muitas empresas ainda são carentes de apoio. Nas capitais, há bastante oferta de serviços, mas, como atuamos de forma generalista nas organizações, percebemos que ainda são poucos os especialistas disponíveis nesse formato.